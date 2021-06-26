"وداعا صاحب الابتسامة الجميلة".. حزن في قطر إثر وفاة العداء عبدالإله هارون

تعود بطولة كأس العرب 2021 مجددا للظهور للنور بعد توقف بلغ 19 عاما، حيث من المقرر أن تستضيف قطر هذه النسخة من البطولة خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة 26 منتخبا.
تسبب خبر وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن عمر يناهز 24 عاما، بصدمة كبيرة في الأوساط الرياضية القطرية والعالمية.
وذكرت وسائل إعلام قطرية أن هارون تعرض لحادث سير أليم أدى إلى وفاته فجر اليوم السبت.
وتفاعلت جهات رسمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على وسم "عبدالإله هارون" لنعي العداء القطري، مبدين حزنهم الشديد على فقدان الرياضة القطرية لشخص مثابر ومجتهد مثله.
عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر 🇶🇦 في ذمة الله
إنا لله وإنا إليه راجعون #teamqatar pic.twitter.com/pDb9ivvhuW
— Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) June 26, 2021
ونعت اللجنة الأولمبية القطرية، العداء الشاب، في تغريدة بموقع تويتر جاء فيها "عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".
#عبدالاله_هارون 🇶🇦 1997-2021 مسيرة حافلة بالنجاحات #TeamQatar pic.twitter.com/sa2nrH4f6A
— Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) June 26, 2021
ونشرت اللجنة الأولمبية مجموعة من إنجازات العداء الراحل، ومن أبرزها، حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في لندن 2017، والفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 وبطولة آسيا لألعاب القوى.
وداعا #عبدالإله_هارون ..صاحب الإبتسامية الجميلة 😢
#Abdalela_Haroun #Athletics pic.twitter.com/MtGBqXfIIX
— Qatar Athletics Fed (@qatarathletics) June 26, 2021
وودع اتحاد القوى القطري العداء بتغريدة جاء فيها "وداعا عبدالإله هارون، صاحب الابتسامة الجميلة".
World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24.
— World Athletics (@WorldAthletics) June 26, 2021
بدوره، نشر الحساب الدولي لألعاب القوى تغريدة تعبر عن الحزن على رحيل العداء القطري.
واستعرض مغردون قطريون وعرب مآثر هارون، مطالبين بالدعاء له، لما كان يتمتع به من أخلاق حميدة وقلب طيب.
إنا لله وانا اليه راجعون
رحل صاحب القلب الطيب البطل عبدالاله هارون في ذمة الله 💔، لا تنسوه من صالح دعائكم
اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. pic.twitter.com/xPhdhjBgu6
— معتز برشم ♕Barshim (@mutazbarshim) June 26, 2021
وقال محمد الفضالة أمين السر العام للاتحاد القطري لألعاب القوى عن هارون "رحلة كانت مليئة بالاجتهاد والتحدي، والعزيمة والإصرار، انتهت سريعا".
رحلة كانت مليئة بالاجتهاد والتحدي ، والعزيمة والإصرار.. انتهت سريعا 😢
عرفناك إنسانا .. محبا للجميع
عهدناك بطلا.. عاشقا للنجاح
رحيلك صدمة .. وخسارة كبيرة لأم الألعاب القطرية والعربية@qatarathletics
وداعا #عبدالإله_هارون .. وإنا لله وإنا إليه راجعون 🇶🇦😢 pic.twitter.com/Ldn8wlgydi
— محمد الفضاله (@olympic1111) June 26, 2021
وأضاف "عرفناك إنسانا محبا للجميع، عهدناك بطلا عاشقا للنجاح، رحيلك صدمة وخسارة كبيرة لأم الألعاب القطرية والعربية".
#عبدالإله_هارون
خبر محزن وفاه العداء القطري عبدالاله هارون عن سن 24 . التعازي لاهل الفقيد ولشعب قطر . pic.twitter.com/UWgQBGLhBO
— qadi (@ALQadiPAL) June 26, 2021
رحم الله البطل #عبدالاله_هارون
عز الله إنك فقيدة، عزاءنا في إنجازاتك التي لن تمحي ذكراك
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/BbszyHfRjO
— سعد المهندي (@S3d_78) June 26, 2021
أحر التعازي للشارع الرياضي في قطر بوفاة العداء القطري عبدالله هارون .. رحمه الله رحمة واسعة وغفر له https://t.co/7OK4n77cTB
— Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي (@AlSailiyaclub) June 26, 2021