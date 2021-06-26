"وداعا صاحب الابتسامة الجميلة".. حزن في قطر إثر وفاة العداء عبدالإله هارون

تسبب خبر وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن عمر يناهز 24 عاما، بصدمة كبيرة في الأوساط الرياضية القطرية والعالمية.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن هارون تعرض لحادث سير أليم أدى إلى وفاته فجر اليوم السبت.

وتفاعلت جهات رسمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على وسم "عبدالإله هارون" لنعي العداء القطري، مبدين حزنهم الشديد على فقدان الرياضة القطرية لشخص مثابر ومجتهد مثله.

عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر 🇶🇦 في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون #teamqatar pic.twitter.com/pDb9ivvhuW — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) June 26, 2021

ونعت اللجنة الأولمبية القطرية، العداء الشاب، في تغريدة بموقع تويتر جاء فيها "عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت اللجنة الأولمبية مجموعة من إنجازات العداء الراحل، ومن أبرزها، حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في لندن 2017، والفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 وبطولة آسيا لألعاب القوى.

وودع اتحاد القوى القطري العداء بتغريدة جاء فيها "وداعا عبدالإله هارون، صاحب الابتسامة الجميلة".

World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24. — World Athletics (@WorldAthletics) June 26, 2021

بدوره، نشر الحساب الدولي لألعاب القوى تغريدة تعبر عن الحزن على رحيل العداء القطري.

واستعرض مغردون قطريون وعرب مآثر هارون، مطالبين بالدعاء له، لما كان يتمتع به من أخلاق حميدة وقلب طيب.

إنا لله وانا اليه راجعون رحل صاحب القلب الطيب البطل عبدالاله هارون في ذمة الله 💔، لا تنسوه من صالح دعائكم اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. pic.twitter.com/xPhdhjBgu6 — معتز برشم ♕Barshim (@mutazbarshim) June 26, 2021

وقال محمد الفضالة أمين السر العام للاتحاد القطري لألعاب القوى عن هارون "رحلة كانت مليئة بالاجتهاد والتحدي، والعزيمة والإصرار، انتهت سريعا".

رحلة كانت مليئة بالاجتهاد والتحدي ، والعزيمة والإصرار.. انتهت سريعا 😢

عرفناك إنسانا .. محبا للجميع

عهدناك بطلا.. عاشقا للنجاح

رحيلك صدمة .. وخسارة كبيرة لأم الألعاب القطرية والعربية@qatarathletics

وداعا #عبدالإله_هارون .. وإنا لله وإنا إليه راجعون 🇶🇦😢 pic.twitter.com/Ldn8wlgydi — محمد الفضاله (@olympic1111) June 26, 2021

وأضاف "عرفناك إنسانا محبا للجميع، عهدناك بطلا عاشقا للنجاح، رحيلك صدمة وخسارة كبيرة لأم الألعاب القطرية والعربية".

#عبدالإله_هارون

خبر محزن وفاه العداء القطري عبدالاله هارون عن سن 24 . التعازي لاهل الفقيد ولشعب قطر . pic.twitter.com/UWgQBGLhBO — qadi (@ALQadiPAL) June 26, 2021

رحم الله البطل #عبدالاله_هارون

عز الله إنك فقيدة، عزاءنا في إنجازاتك التي لن تمحي ذكراك

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/BbszyHfRjO — سعد المهندي (@S3d_78) June 26, 2021