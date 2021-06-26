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"وداعا صاحب الابتسامة الجميلة".. حزن في قطر إثر وفاة العداء عبدالإله هارون

عبدالإله هارون توفي عن 24 عاما في حادث سير (رويترز)
عبدالإله هارون توفي عن 24 عاما في حادث سير (رويترز)
26/6/2021

تسبب خبر وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن عمر يناهز 24 عاما، بصدمة كبيرة في الأوساط الرياضية القطرية والعالمية.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن هارون تعرض لحادث سير أليم أدى إلى وفاته فجر اليوم السبت.

وتفاعلت جهات رسمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على وسم "عبدالإله هارون" لنعي العداء القطري، مبدين حزنهم الشديد على فقدان الرياضة القطرية لشخص مثابر ومجتهد مثله.

ونعت اللجنة الأولمبية القطرية، العداء الشاب، في تغريدة بموقع تويتر جاء فيها "عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت اللجنة الأولمبية مجموعة من إنجازات العداء الراحل، ومن أبرزها، حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في لندن 2017، والفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 وبطولة آسيا لألعاب القوى.

وودع اتحاد القوى القطري العداء بتغريدة جاء فيها "وداعا عبدالإله هارون، صاحب الابتسامة الجميلة".

بدوره، نشر الحساب الدولي لألعاب القوى تغريدة تعبر عن الحزن على رحيل العداء القطري.

واستعرض مغردون قطريون وعرب مآثر هارون، مطالبين بالدعاء له، لما كان يتمتع به من أخلاق حميدة وقلب طيب.

وقال محمد الفضالة أمين السر العام للاتحاد القطري لألعاب القوى عن هارون "رحلة كانت مليئة بالاجتهاد والتحدي، والعزيمة والإصرار، انتهت سريعا".

وأضاف "عرفناك إنسانا محبا للجميع، عهدناك بطلا عاشقا للنجاح، رحيلك صدمة وخسارة كبيرة لأم الألعاب القطرية والعربية".

 

المصدر : وكالة سند

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