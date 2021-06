"وداعا صاحب الابتسامة الجميلة".. حزن في قطر إثر وفاة العداء عبدالإله هارون

تسبب خبر وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن عمر يناهز 24 عاما، بصدمة كبيرة في الأوساط الرياضية القطرية والعالمية.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن هارون تعرض لحادث سير أليم أدى إلى وفاته فجر اليوم السبت.

وتفاعلت جهات رسمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على وسم "عبدالإله هارون" لنعي العداء القطري، مبدين حزنهم الشديد على فقدان الرياضة القطرية لشخص مثابر ومجتهد مثله.

ونعت اللجنة الأولمبية القطرية، العداء الشاب، في تغريدة بموقع تويتر جاء فيها "عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت اللجنة الأولمبية مجموعة من إنجازات العداء الراحل، ومن أبرزها، حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في لندن 2017، والفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 وبطولة آسيا لألعاب القوى.

وودع اتحاد القوى القطري العداء بتغريدة جاء فيها "وداعا عبدالإله هارون، صاحب الابتسامة الجميلة".

World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24.

— World Athletics (@WorldAthletics) June 26, 2021