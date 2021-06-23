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حظر الخمور في أولمبياد طوكيو

ستقام المسابقات الأولمبية في نحو 40 مضمارا بطوكيو ومناطق يابانية أخرى (رويترز)
ستقام المسابقات الأولمبية في نحو 40 مضمارا بطوكيو ومناطق يابانية أخرى (رويترز)
23/6/2021

نقلت -اليوم الأربعاء- وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو قرروا حظر تناول المشروبات الكحولية في الملاعب الأولمبية في إطار الجهود الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن الإرشادات الصحية التي صدرت اليوم تضمنت أيضا أنه لن يسمح للأشخاص الذين يعانون من أعراض "كوفيد-19" أو ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 37 درجة مئوية ونصف الدرجة بدخول الملاعب الأولمبية.

وستقام المسابقات الأولمبية في نحو 40 مضمارا في طوكيو ومناطق يابانية أخرى.

وتأجلت الألعاب لمدة عام بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية خلال الفترة الممتدة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب المقبلين، مع منع دخول الجماهير من خارج البلاد.

المصدر : وكالات

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