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فريق إسباني يحتفي بلاعبه السنغالي بعد إنقاذه مسنا من الغرق

لاعب كرة السلة السنغالي محمد فضل (مواقع التواصل الاجتماعي)
لاعب كرة السلة السنغالي محمد فضل (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/6/2021

احتفى نادي بلباو الإسباني لكرة السلة بلاعبه السنغالي محمد فضل، بعد إنقاذه مسنا سقط في أحد الأنهار بإسبانيا، ووصف العمل بـ"البطولي".

ووجّه النادي، عبر حسابه على موقع تويتر، الشكر للاعب السنغالي بسبب عدم تردده في القفز إلى المصب؛ لإنقاذ حياة رجل كان يواجه الغرق بعد فقدانه الوعي.

@serignekaratalibeboromd0

gracias mouhamet Bilbao

♬ sonido original – Serigne Kara Talibe

واعتبر الفريق فضل مثالا رائعا للقيم، وكذلك مثالا لما يريد النادي أن يكون عليه.

ولاقى المقطع الذي يظهر لحظات إنقاذ اللاعب أحد المسنين بمصب النهر في إسبانيا، رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثنى مغردون على شجاعة اللاعب وعدم تردده في إنقاذ حياة المسن.

ومحمد فضل (23 عاما) لاعب كرة سلة سنغالي.

المصدر : وكالة سند

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