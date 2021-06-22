احتفى نادي بلباو الإسباني لكرة السلة بلاعبه السنغالي محمد فضل، بعد إنقاذه مسنا سقط في أحد الأنهار بإسبانيا، ووصف العمل بـ"البطولي".

ووجّه النادي، عبر حسابه على موقع تويتر، الشكر للاعب السنغالي بسبب عدم تردده في القفز إلى المصب؛ لإنقاذ حياة رجل كان يواجه الغرق بعد فقدانه الوعي.

واعتبر الفريق فضل مثالا رائعا للقيم، وكذلك مثالا لما يريد النادي أن يكون عليه.

Queremos agradecer públicamente a Mouhammad, jugador de nuestro proyecto #BihotzKantxa, su acto heroico de ayer. No dudó en tirarse a la ría para salvar la vida de un hombre que cayó inconsciente. Eres un gran ejemplo de valores. Eres lo que queremos ser. Eskerrik asko Moha! 🖤 pic.twitter.com/Kk52orujIj — RETAbet Bilbao Basket 😎 (@bilbaobasket) June 21, 2021

ولاقى المقطع الذي يظهر لحظات إنقاذ اللاعب أحد المسنين بمصب النهر في إسبانيا، رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

🏀 Mouhammad Fadal, jugador del proyecto 'Bihotz Kantxa' del @bilbaobasket, se lanzó a la ría de Bilbao para rescatar a un hombre de 72 años 🏊🏼‍♂️ El jugador no dudó en lanzarse al agua para salvarle la vida al hombre que estaba inconsciente 📽️ TikToK: serignekaratalibeboromd0 pic.twitter.com/ZxTgaR4HfD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 22, 2021

وأثنى مغردون على شجاعة اللاعب وعدم تردده في إنقاذ حياة المسن.

ومحمد فضل (23 عاما) لاعب كرة سلة سنغالي.