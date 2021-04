نجم كرة القدم الأميركي السابق قتل 5 وانتحر

تم العثور على جثة نجم كرة القدم الأميركية السابق فيليب آدامز في ولاية كارولينا الجنوبية صباح الخميس حيث انتحر بعدما قتل 5 أشخاص.

وقتل آدامز 5 أشخاص بالرصاص بينهم الطبيب البارز روبرت ليسلي (70 عاما) وزوجته باربرا (69 عاما) بالإضافة إلى حفيديهما آدا ونوح (البالغان من العمر 9 و5 أعوام) قبل أن ينهي حياته في وقت لاحق.

كما عثر على جثة جيمس لويس (38 عامًا) الذي كان يعمل في المنزل الذي هاجمه آدامز.

