نجم كرة القدم الأميركي السابق قتل 5 وانتحر

تم العثور على جثة نجم كرة القدم الأميركية السابق فيليب آدامز في ولاية كارولينا الجنوبية صباح الخميس حيث انتحر بعدما قتل 5 أشخاص.

وقتل آدامز 5 أشخاص بالرصاص بينهم الطبيب البارز روبرت ليسلي (70 عاما) وزوجته باربرا (69 عاما) بالإضافة إلى حفيديهما آدا ونوح (البالغان من العمر 9 و5 أعوام) قبل أن ينهي حياته في وقت لاحق.

كما عثر على جثة جيمس لويس (38 عامًا) الذي كان يعمل في المنزل الذي هاجمه آدامز.

@NYTNational and just like that, the media doesn’t care about race. Phillip Adams killed 5 white people, including 2 children. Watch race not get reported on this one pic.twitter.com/isrNBWNZuB — Tylor (@Tylor63201481) April 9, 2021

وقال كيفين تولسون عمدة مقاطعة يورك، عن الحادث، إنه "لا يوجد شيء منطقي لأي منا الوقت الحالي".

🔴 L'ancien joueur de la NFL Phillip Adams s'est suicidé après avoir tué 5 personnes en Caroline du Sud. pic.twitter.com/c1EcxaslnJ — Sport Turquie 🇹🇷 (@Sport_Turquie) April 9, 2021

وأوضح أن الأدلة في مكان الحادث دفعت الشرطة إلى رؤية آدامز كمشتبه به. بعد أن ذهبوا إلى منزل والدي اللاعب السابق في محاولة للتحدث معه، فوجدوه مقتولا بطلق ناري واحد في غرفة نومه.