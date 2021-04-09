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نجم كرة القدم الأميركي السابق قتل 5 وانتحر

تولسون عمدة مقاطعة يورك يعلن تفاصيل الحادث المروع (رويترز)
تولسون عمدة مقاطعة يورك يعلن تفاصيل الحادث المروع (رويترز)
9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202101:49 PM (مكة المكرمة)

تم العثور على جثة نجم كرة القدم الأميركية السابق فيليب آدامز في ولاية كارولينا الجنوبية صباح الخميس حيث انتحر بعدما قتل 5 أشخاص.

وقتل آدامز 5 أشخاص بالرصاص بينهم الطبيب البارز روبرت ليسلي (70 عاما) وزوجته باربرا (69 عاما) بالإضافة إلى حفيديهما آدا ونوح (البالغان من العمر 9 و5 أعوام) قبل أن ينهي حياته في وقت لاحق.

كما عثر على جثة جيمس لويس (38 عامًا) الذي كان يعمل في المنزل الذي هاجمه آدامز.

وقال كيفين تولسون عمدة مقاطعة يورك، عن الحادث، إنه "لا يوجد شيء منطقي لأي منا الوقت الحالي".

وأوضح أن الأدلة في مكان الحادث دفعت الشرطة إلى رؤية آدامز كمشتبه به. بعد أن ذهبوا إلى منزل والدي اللاعب السابق في محاولة للتحدث معه، فوجدوه مقتولا بطلق ناري واحد في غرفة نومه.

المصدر : ماركا
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