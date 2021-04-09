كان راتبه 50 دولارا.. بطل أفريقيا للمصارعة يعلن من أميركا اعتزاله مبكرا بسبب الإهمال

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق في المصارعة الرومانية، اعتزاله اللعب مبكرا، بسبب الإهمال وضعف الإمكانيات.

وقال حسن، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك، إنه اضطر إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ عامين تقريبا، بسبب أزمة مالية.

وأوضح حسن، أنه كان يتقاضى راتبا شهريا 2000 جنيه (127 دولارا) قبل أن ينخفض إلى 745 جنيها مصريا فقط (أقل من 50 دولارا) عقب حصوله على ثالث بطولة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أن هذا المبلغ لم يكن يساعده على الاستعداد للبطولات، والاهتمام بالتدريبات، والتغذية، مشيرًا إلى أنه اضطر للسفر على نفقته الخاصة في إحدى البطولات بتركيا عام 2012.

وبيّن أنه ناشد المسؤولين، أكثر من مرة، من أجل زيادة راتبه، لا سيما وأنه حاصل على بطولة أفريقيا 7 مرات، إلى جانب برونزية أولمبياد الشباب في الصين، وترتيبه رقم 3 في التصنيف العالمي.

وأوضح أنه لم يحصل على أي مكأفات سوى 15 ألف جنيه، بما يعادل مكأفاتين رغم فوزه بهذا الكم من البطولات، وهو ما تسبب في اعتزاله في سن 22 عاما فقط.

وأكد حسن، في ختام حديثه، أن الأمر لا يتعلق الإهمال المادي فقط، ولكن هناك أزمات أخرى تكمن في التقدير المعنوي والروتين الذي كان يتعرض له قبل السفر إلى البطولات المختلفة.