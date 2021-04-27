حزن في الأردن لوفاة راشد صويصات متأثرا بإصابته بالضربة القاضية ببطولة العالم للملاكمة

خيّم الحزن على الأوساط الأردنية بعد وفاة الملاكم الأردني الشاب راشد صويصات، متأثرا بإصابته في نزال بالضربة القاضية قبل نحو أسبوعين في بطولة العالم ببولندا.

وأكدت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، وفاة الملاكم الشاب مساء أمس الاثنين، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها أثناء نزاله، الجمعة 16 أبريل/نيسان الحالي، في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة "كالسي البولندية".

وأعربت اللجنة الأولمبية عن حزنها الشديد لوفاة لاعب المنتخب الأردني للملاكمة عن فئة الشباب، متقدمة لأهله وذويه بخالص العزاء والمواساة.

وعبّر نشطاء وإعلاميون أردنيون عن حزنهم لوفاة الملاكم صويصات، متمنين له الرحمة والمغفرة، فيما انتقد آخرون رياضة الملاكمة وما تسببه من خطر على حياة اللاعبين.

وفاة الملاكم الأردني الشاب راشد صويصات بعد "ضربة قاضية" توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات في بولندا، متأثراً بإصابة الضربة القاضية أمام لاعب من #إستونيا في نزال وزن 81 كلغ. تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية. pic.twitter.com/0P6SLLURUO — صحيفة الرؤية (@Alroeya) April 27, 2021

وغرد أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي معزيا في اللاعب، بقوله "نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد والأسرة الرياضية الأردنية بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة راشد صويصات، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد والأسرة الرياضية الأردنية بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب ، راشد صويصات ، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الإثنين ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/xZqSiIFQ9U — Nasser Ayman Majali ناصر ايمن المجالي (@nmajali) April 27, 2021

أما الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة قال منتقدا "كتبت مرارا ضد هذه الرياضة التي تسمّى الملاكمة، لعبة فيها الكثير من البشاعة، وتنطوي على مخاطر كبيرة، تبعا لتركيزها على منطقة الرأس"، مضيفا "كثيرون ماتوا أو عُطبوا بسببها، وها هي تفقدنا هذا الشاب الأردني راشد صويصات، رحمه الله".

كتبت مرارا ضد هذه الرياضة التي تسمّى "الملاكمة". لعبة فيها الكثير من البشاعة، وتنطوي على مخاطر كبيرة، تبعا لتركيزها على منطقة الرأس. كثيرون ماتوا أو عُطبوا بسببها، وها هي تفقدنا هذا الشاب الأردني (راشد صويصات)، خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب في بولندا. رحمه الله. pic.twitter.com/0adqxjgtWm — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 27, 2021

وفاة الملاكم الاردني راشد صويصات وذلك خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب، في بولندا، حيث تعرض لضربة قاضية من منافسه خلال نزالهما، لينقل على أثرها إلى المستشفى ، قبل أن يفارق الحياة رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله الصبر والسلوان .. 🙏 pic.twitter.com/QjJRBwjF8u — Habib Zabalawi حبيب زعبلاوي (@HabibZabalawi) April 27, 2021

رحم الله الملاكم راشد صويصات .. أسكنه الله فسيح جناته وصبر أهله pic.twitter.com/NcYpgaXSOW — محمد عواد (@mohammedawaad) April 27, 2021

لا حول ولا قوة الا بالله

إنا لله وإنا إليه راجعون

لاعب منتخبنا الوطني للملاكمه توفي أثر إصابته ببطولة العالم للشباب ببولندا#الأردن #راشد_صويصات — 🦅صقر (@alkebeer9) April 27, 2021

هل هذه اللعبة البشعة تسمى رياضة ؟ توفي اليوم لاعب المنتخب الأردني للملاكمة راشد صويصات، بالضربة القاضية نُقل على أثرها للمستشفى قبل ان يفارق الحياة. pic.twitter.com/ONaV45AvJi — خـــــالـــــد (@Elekhandro) April 27, 2021