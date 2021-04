7.5 ملايين مشاهدة و100 ألف إعادة تغريد.. مقطع فيديو للاعب كرة سلة أميركي مع توأمه يجتاح مواقع التواصل

ملايين المشاهدات حققها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب كرة السلة الأميركي موسى عبد العليم وهو يلتقي أخيه التوأم بعد غياب قارب سنتين، ثم عملا مقلبا في والدهما.

ونشر محمد عبد العليم -توأم لاعب كرة السلة- الفيديو على صفحته بموقع تويتر، ليحقق أكثر من 7.5 ملايين مشاهدة وحوالي 100 ألف إعادة تغريد، ليحظى بتفاعل واسع من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

First time seeing my twin in almost 2 years : this is what happened 🤣🥰❤️ pic.twitter.com/osl0RrLvti — HoopFinesse (@Hoopfinesse) April 24, 2021

وكتب محمد على الفيديو "أول مرة رأيت فيها توأمي منذ ما يقارب عامين، هذا ما حدث".

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول لحظة اللقاء الأولى بين الأخوين، ثم ذهابهما إلى والدهما ليعملا فيه مقلبا بسبب شدة التشابه بينهما، ليتفاجأ الأب بأن القادم إليه موسى وليس محمدا كما كان يظن في البداية.

وعلّق عدد كبير من المغردين على الفيديو، وأشاروا إلى أن هذا هو المحتوى المفيد الذي يريده الجمهور، وتحدثوا عن جمال لحظة اللقاء الحار بين الأخوين وبين الأب وابنه موسى الغائب عنه نحو عامين.

وكتب الصحفي الرياضي أرون ويست معلقا على الفيديو "هذا هو الشيء الأكثر نقاء الذي رأيته"، في حين قال صحفي آخر "هذا جعلني سعيدا جدا".

