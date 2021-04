من سباق النعام إلى ملاكمة الشطرنج.. شاهد أغرب 8 رياضات حول العالم

هناك رياضات معروفة في أغلب دول العالم مثل كرة القدم أو كرة السلة، وأغلبنا قد لعبها مرة واحدة على الأقل في حياته، لكن هل فكّرت يوما ما أن تلعب مباراة رغبي تحت الماء، أو تخوض سباقا على ظهر نعامة.

في تقرير نشره موقع "ذا سبورتس بانك" (The Sports Bank) الأميركي، يستعرض الكاتب جوناثان روسل بعض الرياضات الأشد غرابة في العالم، والتي قد ترغب بعد أن تتعرف على قواعدها في أن تشارك في منافساتها يوما ما.

Day 1 of Quidditch – Slytherin vs. Hufflepuff! Congratulations to Hufflepuff for capturing the Golden Snitch and securing the victory 🏆 #sms1819 #sinaloasabers #harrypotterclub #quidditch #hufflepuffwins pic.twitter.com/HccFdW7imm — Sinaloa Middle School (@sinaloasabers) March 8, 2019

1- الكويدتش

ظهرت في البداية كلعبة خيالية في سلسلة هاري بوتر، وقد أحبها العديد من المعجبين لتتحوّل لاحقا إلى رياضة حقيقية تُلعب في أنحاء متفرقة من العالم. يتكوّن كل فريق من 7 لاعبين، يضع كل منهم مكنسة بين رجليه، وهي تشبه كثيرا الرغبي و"الدودج بول".

Ostrich racing is the sport of the future @betthehorses

pic.twitter.com/McnwNmiCPP — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) October 22, 2020

2- سباق النعام

ظهر في أفريقيا، وهو سباق يركب فيه اللاعبون على ظهور النعامة التي تستطيع أن تجري بسرعة تصل إلى 19 كيلومترا في الساعة، مما يضفي الكثير من الإثارة والمغامرة، وتحتاج الكثير من الجرأة من أجل ممارستها.

Chess boxing is exactly what it sounds like — and it's pretty amazing pic.twitter.com/RmKhb2NcGG — NowThis (@nowthisnews) March 8, 2019

3- ملاكمة الشطرنج

تجمع بين الملاكمة والشطرنج، وعدد جولاتها ما بين اللوحة والحلبة 11 جولة. يرنّ الجرس بين كل جولة وأخرى، لينتقل اللاعبان إلى حلبة الملاكمة إلى لوحة الشطرنج ثم العكس، وعادةً ما يكون لدى اللاعبين دقيقة واحدة فقط للاستعداد قبل كل جولة.

slow ⚽️ day so i'm checking out UNDERWATER RUGBY 🏉 pic.twitter.com/HReOx1fhmN — Jack Grimse (@JackGrimse) December 20, 2018

4- الرغبي المائي

في الواقع، لا علاقة لها بالرغبي، إذ ابتكرها مدربو الغطس الألمان لإضفاء المتعة على التمارين البدنية. تُلعب تحت الماء، ويتكون كل فريق من 5 لاعبين، ويحتاج كل واحد إلى ارتداء أنبوب تنفس وزعانف. الهدف الرئيسي للرغبي تحت الماء هو تسجيل النقاط عن طريق وضع الكرة في سلة الفريق المنافس.

It was survival of the biggest big toe on Friday at the World Toe Wrestling Championships in England! pic.twitter.com/FnFKHSIJbA — KDKA (@KDKA) June 26, 2018

5- مصارعة إصبع القدم

إحدى الرياضات الغريبة التي تُمارس في المملكة المتحدة، يتنافس فيها لاعبان ويحاول كلّ منهما تثبيت قدم منافسه. وتُنظّم بطولة العالم لمصارعة أصابع القدم سنويًا وتضم أفضل المصارعين، وتدوم كل مباراة 3 جولات.

6- بولو الدراجات

كما يدل على ذلك اسمها، فهي نسخة متطورة ومكلفة من رياضة البولو الأصلية التي تشمل ركوب الخيول. وتُلعب على أرض صلبة، ويتنافس فيها فريقان يتكوّن كل منهما من 3 لاعبين، وقد تستمر المباراة 15 دقيقة. لدى كل لاعب مطرقة يستخدمها لضرب كرة الهوكي نحو مرمى المنافس أثناء ركوب الدراجة.

And just to get you in the mood, here is a lovely goal from Graham from one of our beginners' sessions last month!#korfball pic.twitter.com/9cKO90PIVo — Oxford Isis Korfball (@OxfordIsisKorf) February 3, 2020

7- الكورفبال

هي معروفة على نطاق واسع في هولندا، وتشبه كرتي السلة والشبكة. غالبا ما يضم الفريق 4 ذكور و4 إناث، ويحاول اللاعبون تسجيل النقاط عبر رمي الكرة في سلة الفريق المنافس. من القواعد المميزة أن كل لاعب لا يمكنه الدفاع عن منطقته إلا ضد لاعب من نفس جنسه.

Bo-taoshi is a wild, dangerous sport in Japan where one team attempts to protect its pole while the other team does everything possible to topple it. pic.twitter.com/9QwJ5RdW9W — The Dad (@thedad) October 8, 2020

8- بو تاوشي

لعبة يابانية تتميز بطابعها العنيف، وهي في الأصل تدريب عسكري. وتقوم على محاولة الاستيلاء على علم معلق في أعلى عمود ضخم محاط بـ 75 مدافعا، حيث يحاول الفريق المدافع حماية العلم من 75 مهاجما.