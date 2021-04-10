إيكي المتعافية من سرطان الدم تواصل حصد الألقاب قبل أولمبياد طوكيو

فازت السباحة اليابانية ريكاكو إيكي بسباقي 50 مترا حرة و50 مترا فراشة في البطولة الوطنية للسباحة اليوم السبت، وذلك بعد أقل من 8 أشهر فقط من عودتها إلى المنافسات عقب التعافي من سرطان الدم (اللوكيميا).

وفي سباق السباحة الحرة سجلت إيكي 24.84 ثانية، وأخفقت في بلوغ 24.46 ثانية وهو الحد الأدنى المطلوب للتأهل للدورة الأولمبية الصيفية المقبلة المقرر انطلاقها في 23 يوليو/تموز في العاصمة اليابانية.

وقبل ذلك فازت إيكي (20 عاما) بسباق 50 مترا فراشة وهو سباق غير أولمبي مسجلة 25.56 ثانية.

وبهذا تكون إيكي أحرزت 4 ألقاب في البطولة الوطنية للسباحة.

ففي يوم الخميس الماضي فازت بسباق 100 متر حرة بزمن بلغ 53.98 ثانية، ولم تتمكن من بلوغ 53.31 ثانية وهو الزمن المطلوب للتأهل للدورة الأولمبية في السباق الفردي، لكنها تأهلت لسباق التتابع 400 متر.

كما فازت أيضا بسباق 100 متر فراشة الأحد الماضي، وهو ما ضمن لها مكانا في سباق التتابع المتنوع 4 في 100 متر في الدورة الأولمبية مخالفة بذلك التوقعات.

وكانت إيكي مرشحة بقوة لنيل ميدالية في أولمبياد طوكيو قبل اكتشاف مرضها في 2019 لكنها قاتلت واستعادت لياقتها وعادت إلى المنافسات في أغسطس/آب العام الماضي.

وحازت إيكي 6 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية 2018، وقضت 10 أشهر في مستشفى للعلاج قبل عودتها إلى المنافسات.