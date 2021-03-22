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البرق يقتل بطلة رياضية أثناء التدريب في البحر

البرق أصاب دياز بمجرد دخولها مياه البحر للتدريب (وكالة الأنباء الأوروبية)
البرق أصاب دياز بمجرد دخولها مياه البحر للتدريب (وكالة الأنباء الأوروبية)
22/3/2021

قتل البرق رياضية الألواح الشراعية كاثرين دياز -وهي من السلفادور- عندما كانت تتدرب لبطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن البرق أصاب دياز (22 عاما) بمجرد دخولها المياه في شاطئ التونكو الذي يبعد نحو 16 كيلومترا عن العاصمة سان سلفادور يوم الجمعة الماضي.

وقال الاتحاد الدولي للألواح الشراعية "جسدت كاثرين البهجة والطاقة التي تميز رياضة الشراع وتجعلها محببة إلى قلوبنا جميعا كسفيرة عالمية للرياضة".

وكانت دياز تستعد لبطولة العالم التي من المقرر إقامتها بين 29 مايو/أيار و6 يونيو/حزيران المقبل في بلادها.

ولأول مرة ستصبح مسابقة الألواح الشراعية بطولة رسمية في الألعاب الأولمبية في الدورة المقبلة.

المصدر : رويترز

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