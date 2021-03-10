فيدرر: أتمنى الفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو ومونديال قطر 2022 سيكون رائعا

أكد نجم التنس السويسري روجيه فيدرر أن قطر كانت على قدر المسؤولية منذ إعلان استضافتها كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا ثقته أن المونديال الأول في الشرق الأوسط سيكون حدثا رياضيا رائعا بعد ما شاهده من بنية تحتية وملاعب رياضية رائعة.

وقال النجم السويسري البالغ عمره 39 عاما في تصريحات صحفية على هامش مشاركته ببطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس في العاصمة القطرية الدوحة "أتذكر جيدا يوم الإعلان الرسمي عن استضافة قطر للبطولة، الجميع لم يصدق ذلك ولكن قطر نجحت في الاستعداد الجاد للاستضافة وهذا ما وقفت عليه خلال مشاهدتي على أرض الواقع".

وعن حضوره للبطولة العام المقبل قال "أتمنى أن أكون حاضرا لأني لم أكن محظوظا من قبل بمتابعة وحضور المونديال بسبب ارتباطي بالمنافسات ولكن سأحاول الحضور في مونديال قطر 2022".

وأضاف النجم السويسري "سعيد بالعودة مجددا للدوحة والمشاركة في بطولة قطر للتنس، فالبلد تغير كثيرا وأصبح أكثر جمالا مقارنة بآخر زيارة لي وصراحة أعجبت كثيرا بالأجواء في قطر".

وأردف فيدرر "مجرد المشاركة في البطولة هو فوز بالنسبة لي بعد فترة التوقف الطويلة، قمت بتحضيرات لمدة 3 أشهر وأتمنى أن أكون في أتم الجاهزية".

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روجر فيدرر: شيء جميل أن أعود إلى ميادين التنس بعد غياب دام 13 شهراً اللقاء كامل سيعرض لاحقاً على قنواتنا.#ATP #qatarexxonmobilopen2021 #قطر_إكسون_موبيل pic.twitter.com/8HndSsaqlD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2021

كما أعرب فيدرر عن أمله في الفوز بميدالية أولمبية ثالثة خلال أولمبياد طوكيو بعدما غاب عن الألعاب في 2016 بسبب الإصابة، ويبدو أنه يريد اكتساب الزخم مع عودته للبطولات بعد غياب 13 شهرا لإصابة في الركبة.

ويعود فيدرر، للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة، حيث سيواجه البريطاني دان إيفانز في الدور الثاني، بعد خضوعه لجراحتين في الركبة العام الماضي.

ولم يشارك اللاعب السويسري في أي بطولة رسمية منذ خسارته أمام نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة 2020 لكنه يتطلع للمشاركة في ويمبلدون والأولمبياد.