بالفيديو.. قبضة عشيش تتصدر التصنيف العالمي للملاكمة

نجح لاعب المنتخب الأردني للملاكمة زياد عشيش في فرض اسمه على الساحة العالمية، بعدما احتل الصدارة للاعبي وزن تحت 69 كلغم، في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للملاكمة (AIBA).

وجاء عشيش (23 عاما) بالمرتبة الأولى في الترتيب العالمي برصيد 560 نقطة، متقدما بفارق 60 نقطة عن وصيفه الأوزبكي عصمان باتروف بوبو، وحل بالمركز الثالث الكاميروني ألبير تاياسي برصيد 430 نقطة.

ولد عشيش عام 1998 وبدأ بممارسة لعبة الملاكمة عام 2009 وهو بعمر 11 عاما في مركز شباب الأردن بمخيم البقعة، وزاد من تعلقه باللعبة دعم عائلته وممارسة شقيقه الأكبر وأعمامه لهذه الرياضة القتالية.

ويقول للجزيرة نت عبر الهاتف من مقر إقامته في أوكرانيا ضمن معسكر تدريبي "الملاكمة لعبة نتوارثها في العائلة من جيل إلى جيل، ومما جعلني أتعلق بها ممارسة والدي وأعمامي وشقيقي الأكبر لها".

ويضيف "والدي كان له الدور الأكبر فيما وصلت إليه من نجاحات، فلولا دعمه وإنفاقه على تدريباتي ما تمكنت من الوصول لهذا الموقع والتأهل لأولمبياد طوكيو، ومما ساهم بنجاحي أيضا شقيقي الأكبر حسين فهو بطل ملاكمة عالمي في وزن 91 كلغم، وله دور كبير ومميز في تدريبي وتأهيلي بالشكل المناسب".

عشيش مع المنتخب الأردني للملاكمة في معسكر تدريبي (الجزيرة)

مثّل عشيش منتخب بلاده في أول منافسه دولية ضمن فئة الشباب عام 2015 في بطولة تركيا الدولية للملاكمة، وكانت مرحلة فارقة في مشواره الرياضي، فـ "البطولات الدولية تزيد من خبرات اللاعب ومهاراته القتالية، وتحمله مسؤولية تمثيل بلاده على أفضل وجه" يقول عشيش.

ذهب وبرونز

حقق عشيش خلال مسيرته الرياضية الفوز بالذهبية في بطولة العرب، وحصل على البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا عام 2018، وكانت الفوز الأردني والعربي الوحيد بتلك الدورة، مما أهله للاستعداد بشكل جيد للتصفيات الأولمبية، وفاز ببرونزية كأس العالم للملاكمة.

وخلال العام الماضي حقق عشيش الفوز بذهبية بطولة الملاكمة المؤهلة لأولمبياد طوكيو عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، والتي أقيمت بالأردن بعد نقلها من مدينة ووهان الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووجه عشيش شكره لمدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على احتضانه لموهبته، واهتمامه الشخصي برياضيي الأمن العام، والتواصل المستمر معهم أثناء مشاركاتهم الدولية، وتقديم المديرية الدعم والرعاية والتدريب والتأهيل للفوز، وهنأ الحواتمة عشيش بحصوله على المركز الأول في تصنيف الملاكمة بوزن 69 كلغم، ليصبح أول ملاكم أردني يصل صدارة التصنيف.

التدريب عبر زوم

انتشار جائحة كورونا عالميا أدى لتأجيل أولمبياد طوكيو للعام الحالي مما منح عشيش وشقيقه حسين فرصة أكبر للتدريب واكتساب المهارات القتالية العالية، إلّا أن إغلاق الأندية والصالات الرياضية وقف عائقا أمامهما لاستكمال تدريباتهما، مما اضطرهم للتدريب الذاتي على سطح منزلهم في مخيم البقعة، وبإشراف من المدرب عبر تطبيق زوم، وبمشاركة من زملائهم في اللعبة.

ويصف نجم الملاكمة الدولي تلك الفترة بـ "العصيبة والمؤلمة" نتيجة ضعف الإمكانيات المتاحة للتدريب، وعدم وجود صالة مهيئة، وغياب المعدات اللازمة للمحافظة على اللياقة اللازمة والضرورية لاستمرار اللعب.

ويسعى عشيش لتحقيق الفوز بالذهبية في أولمبياد طوكيو، مما سيمنحه فرصة كبيرة للاحتراف في لعبة الملاكمة، وحتى يسجل له كأول أردني يحترف اللعبة في العالم، مما سيرفع اسم المملكة عاليا.

وتحرص مديرية الأمن العام -وفق مديرها الحواتمة- على تقديم الدعم والرعاية للرياضة والرياضيين لأنهم سفراء للوطن بالمحافل العالمية، من خلال توفير المناخ المناسب والدعم الموصول لهم للتفوق والإنجاز، وتوفير الإمكانيات المادية والمعنوية والتفريغ الرياضي الكامل لهم، وتأمين المعسكرات التدريبية المحلية والخارجية للرياضيين، وإشراكهم في البطولات المحلية والدولية.

وحقق المنتخب الأردني للملاكمة خلال العام الماضي إنجازا تاريخيا من خلال تأهل 5 من لاعبيه إلى أولمبياد طوكيو، وهم حسين وزياد عشيش، عبادة الكسبة، محمد الوادي، عدي الهنداوي، وجميعهم من منتسبي الأمن العام.