بالفيديو.. نجل نجم تشلسي السابق يحترف الملاكمة التايلندية بيد واحدة

أصبح جيك، نجل غافين بيكوك نجم تشلسي وأسطورة فريق كوينز بارك رينجرز السابق لكرة القدم، مقاتلا محترفا في رياضة الملاكمة التايلندية العنيفة رغم أنه ولد بيد واحدة فقط ودون نصف ذراعه اليمنى.

ويذكر بيكوك لصحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية أن ابنه رغم إعاقته لا يعرف الخوف منذ نعومة أظافره ومارس العديد من الرياضات ومنها السباحة وكرة القدم والكاراتيه، وتوطدت علاقته بالرياضة حتى أنشأ صالة للألعاب الرياضية يديرها بنفسه.

ويقول جيك البالغ 27 عامًا "أمي وأبي رائعان. لم يكونا يعلمان أنني سأولد بيد واحدة، لذا كانت صدمة كبيرة لهما لكنهما لم يمنعاني من خوض التجارب. لقد نشأت وأنا أعمل على حل الأمور بنفسي".

كما تحدث عن الطريقة التي تغلب بها على فقدان يده اليمنى في النزالات التي لا تعرف الشفقة، وقال "لا يمكنني تسديد اللكمات التقليدية، لذلك أفعل الأشياء بشكل مختلف، فعادة ما يكون مدى قتالي مختلفًا عن خصومي. أستخدم ساقي كثيرًا، وأكتفي بذراعي اليمنى في ضربات المرفق".

وأضاف "رغم أنني أضرب بقوة فإنني أستخدم عقلي مما ساعدني كمقاتل ومدرب أيضًا. لأنني ولدت بيد واحدة، أفكر كثيرا خارج الصندوق".

ولا يعتبر جيك فقد يده إعاقة ولا يسمح لأحد بتعريفه داخل الحلبة أو خارجها بالمعاق، ويذكر والده أنه رباه على ذلك ورسخ بداخله الشجاعة والاعتزاز والاعتماد على نفسه، ويقول "يريد جيك أن يتحدث الناس عنه كمقاتل جيد حقًا، وليس مقاتلا بيد واحدة".