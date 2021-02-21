بالفيديو.. ديوكوفيتش يفوز بأستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة ويهدد عرش فيدرر ونادال

توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لتنس السيدات، عقب فوزها على الأميركية جينيفر برادي 6-4 و6-3 اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.
عزز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم رقمه القياسي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتوّج بلقبها للمرة التاسعة بعدما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف 7-5 و6-2 و6-2 اليوم الأحد في المباراة النهائية.
وأصبح ديوكوفيتش (33 عاما) ثاني لاعب يتوّج بتسعة ألقاب أو أكثر في واحدة من بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، بعد النجم الإسباني رافاييل نادال الذي أحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) 13 مرة.
"Class act." 💯
Here, here @DjokerNole 👏@DaniilMedwed | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/R1aHehylbY
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
ورفع ديوكوفيتش عدد ألقابه في بطولات غراند سلام إلى 18، متأخرا بفارق لقبين فقط عن الرقم القياسي الذي يتقاسمه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، حيث حصد كل منهما 20 لقبا.
𝑀𝒶𝒿𝑒𝓈𝓉𝒾𝒸 𝒾𝓃 𝑀𝑒𝓁𝒷𝑜𝓊𝓇𝓃𝑒
The moment @DjokerNole claims his 9th #AusOpen title.#AO2021 pic.twitter.com/2sQVBGF0Wv
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
أما ميدفيديف فقد أخفق في التتويج بأول لقب له في بطولات غراند سلام، علما بأنه خاض اليوم ثاني مباراة نهائية له بها.
Within touching distance 💥@DjokerNole finds himself one set away from another Grand Slam title, taking the second set against Daniil Medvedev 6-2.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/wcK43ShTda
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021
وقطع ديوكوفيتش اليوم سلسلة من 20 انتصارا متتاليا لميدفيديف، المتوج بلقب بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وبلقب البطولة الختامية للموسم الماضي حيث توّج ضمن الفريق الروسي بلقب كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين هذا الموسم.
"The guy [@DjokerNole] was a god for me."
Story time with our #AO2021 runner-up, @DaniilMedwed 📚👏#AusOpen pic.twitter.com/OSoW8HLuJS
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021