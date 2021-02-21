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بالفيديو.. ديوكوفيتش يفوز بأستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة ويهدد عرش فيدرر ونادال

ديوكوفيتش يقبل كأس البطولة (غيتي)
ديوكوفيتش يقبل كأس البطولة (غيتي)
21/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202102:27 PM (مكة المكرمة)

عزز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم رقمه القياسي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتوّج بلقبها للمرة التاسعة بعدما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف 7-5 و6-2 و6-2 اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وأصبح ديوكوفيتش (33 عاما) ثاني لاعب يتوّج بتسعة ألقاب أو أكثر في واحدة من بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، بعد النجم الإسباني رافاييل نادال الذي أحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) 13 مرة.

ورفع ديوكوفيتش عدد ألقابه في بطولات غراند سلام إلى 18، متأخرا بفارق لقبين فقط عن الرقم القياسي الذي يتقاسمه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، حيث حصد كل منهما 20 لقبا.

 

أما ميدفيديف فقد أخفق في التتويج بأول لقب له في بطولات غراند سلام، علما بأنه خاض اليوم ثاني مباراة نهائية له بها.

وقطع ديوكوفيتش اليوم سلسلة من 20 انتصارا متتاليا لميدفيديف، المتوج بلقب بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وبلقب البطولة الختامية للموسم الماضي حيث توّج ضمن الفريق الروسي بلقب كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين هذا الموسم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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