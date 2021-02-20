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ملكة جديدة لعالم الكرة الصفراء.. اليابانية أوساكا تتوج ببطولة أستراليا

أوساكا فازت بـ4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غيتي)
أوساكا فازت بـ4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غيتي)
20/2/2021

توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لتنس السيدات، عقب فوزها على الأميركية جينيفر برادي 6-4 و6-3 اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

وباتت أوساكا (23 عاما) تمتلك 4 ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (غراند سلام)، حيث إن هذا اللقب هو الثاني لها في بطولة أستراليا المفتوحة، بعد الأول عام 2019، كما فازت بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس مرتين عامي 2018 و2020.

وحافظت أوساكا على رقمها بعدم الخسارة في أي مباراة بالبطولات الكبرى بداية من دور الثمانية.

وهذه المرة الأولى التي تصعد فيها برادي (25 عاما) للمباراة النهائية في إحدى بطولات الجائزة الكبرى.

وقالت أوساكا "لم ألعب آخر مبارياتي في بطولة الغراند سلام بحضور الجمهور، لذلك فإن حصولي على مثل هذه الطاقة يعني الكثير بالنسبة لي".

وأصبحت أوساكا أول سيدة تفوز بـ4 ألقاب في بطولات الجائزة من أصل 4 مباريات نهائية شاركت فيها، منذ أن فعلت ذلك مونيكا سيليش مطلع تسعينيات القرن الماضي. وتبتعد بفارق بطولة واحدة عن لاعبات مثل مارتينا هينغيز وماريا شارابوفا.

وقدمت برادي أداء مميزا في البطولة، ونتيجة لهذا الأداء ستدخل قائمة أفضل 20 لاعبة الأسبوع المقبل، رغم أنها لم تكن قادرة على خوض تدريبات قبل البطولة بسبب قواعد الحجر الصحي.

وكانت برادي ضمن مجموعة من اللاعبين أصيبوا بفيروس كورونا في رحلتهم لأستراليا، وحُجزت في غرفتها 15 يوما.

ومن بين أكثر من 50 لاعبة في منافسات الفردي تعرضن لهذا الموقف، هي الوحيدة التي تمكنت من اجتياز الدور الثالث.

وتقام المباراة النهائية في منافسات الرجال بين نوفاتك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم وحامل اللقب، والروسي دانييل ميدفيديف غدا الأحد.

المصدر : وكالات

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