استقبلت 23 هدفا خلال 33 دقيقة.. حارسة إيران تحصد جائزة أفضل لاعبة في بطولة العالم لكرة اليد

فازت حارسة مرمى منتخب إيران لكرة اليد فاطمة خليلي بجائزة أفضل لاعبة في المباراة التي جمعت منتخب بلدها مع النرويج في بطولة العالم لكرة اليد للسيدات.

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة اليد مقطع فيديو عبر تويتر للحظة استلامها الجائزة، إذ تفاجأت عند سماع اسمها وبدت سعيدة للغاية. ولم تتمالك فاطمة نفسها عند التقاط الصورة التذكارية، وغالبت دموعها وسط تصفيق حار من قبل الجماهير الموجودة في المدرجات.

A very special moment in Castellon as 🇮🇷 Iran's Fatemeh Khalili Behfar received the hummel Player of the Match award after another eye-catching performance, despite her team's loss 🔥🤗 #Spain2021 #sheloveshandball @SheLOVsHandball pic.twitter.com/gGOF71jkgd

وسارعت زميلات اللاعبة لاحتضانها، وأحطن بها من كل جانب في محاولة للاحتفاء بها وبالمجهود التي قدمته خلال الدقائق التي لعبتها، رغم الخسارة الثقيلة.

وحرصت لاعبات المنتخب النرويجي على تشجيع فاطمة أيضا، والتقطن صورا تذكارية جماعية عقب استلام الجائزة، في لقطة تبرز الروح الرياضية التي تتمتع بها اللاعبات.

Congratulations, Fatemeh! Today we're winners, together. 🤩

We wish you and Iran all the best in the upcoming games! 🇳🇴🤝🇮🇷#SheLovesHandball @ihf_info pic.twitter.com/putHtfBbCK

— Norges Håndballforbund (@NORhandball) December 5, 2021