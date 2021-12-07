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استقبلت 23 هدفا خلال 33 دقيقة.. حارسة إيران تحصد جائزة أفضل لاعبة في بطولة العالم لكرة اليد

حارسة منتخب إيران لكرة اليد
حارسة منتخب إيران لكرة اليد فاطمة خليلي محاطة بزميلاتها (مواقع التواصل الاجتماعي)
6/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202109:20 AM (مكة المكرمة)

فازت حارسة مرمى منتخب إيران لكرة اليد فاطمة خليلي بجائزة أفضل لاعبة في المباراة التي جمعت منتخب بلدها مع النرويج في بطولة العالم لكرة اليد للسيدات.

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة اليد مقطع فيديو عبر تويتر للحظة استلامها الجائزة، إذ تفاجأت عند سماع اسمها وبدت سعيدة للغاية. ولم تتمالك فاطمة نفسها عند التقاط الصورة التذكارية، وغالبت دموعها وسط تصفيق حار من قبل الجماهير الموجودة في المدرجات.

وسارعت زميلات اللاعبة لاحتضانها، وأحطن بها من كل جانب في محاولة للاحتفاء بها وبالمجهود التي قدمته خلال الدقائق التي لعبتها، رغم الخسارة الثقيلة.

وحرصت لاعبات المنتخب النرويجي على تشجيع فاطمة أيضا، والتقطن صورا تذكارية جماعية عقب استلام الجائزة، في لقطة تبرز الروح الرياضية التي تتمتع بها اللاعبات.

ونشر حساب الاتحاد النرويجي للعبة صورا للاعبات المنتخبيْن معا، وعلق قائلا "ألف مبروك يا فاطمة! اليوم نحن فائزون معا. نتمنى لكِ ولإيران كل التوفيق في المباريات المقبلة".

يذكر أن النرويج قد حسمت المباراة بنتيجة 41-9 ضمن مباريات دور المجموعات بالبطولة، في حين تلقت فاطمة 23 هدفا خلال 33 دقيقة فقط، ولكنها تصدت لعدد كبير من الكرات.

المصدر : وكالة سند

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