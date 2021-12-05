هاميلتون يفوز بسباق السعودية ويؤجل حسم لقب "فورمولا 1"

فاز البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة السعودية الكبرى متفوقا على منافسه ماكس فرستابن اليوم الأحد، وبذلك يتأجل حسم لقب بطولة السائقين ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات حتى الختام في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وتساوى البريطاني هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فرستابن، لكن السائق الهولندي يتفوق في عدد الانتصارات، حيث فاز في 9 سباقات مقابل 8 لبطل العالم 7 مرات.

وسيتوج الفائز في أبوظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر.

وخطف فالتيري بوتاس المركز الثالث لمرسيدس من إستيبان أوكون سائق ألبين قبل خط النهاية بقليل ليقترب الفريق الألماني من حسم بطولة الصانعين.