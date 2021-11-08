أطلق الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية اليوم الاثنين حملة عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لدمج المجتمع ومحبي رياضة المحركات في الدولة، ليكونوا جزءا من الحدث لحضور جائزة أوريدو قطر الكبرى للفورمولا1 لعام 2021.

وتشمل حملة "نجوم لوسيل" عددًا كبيرًا من نجوم الرياضة والمشاهير المحليين والدوليين الذين سيتنافسون على تسجيل أسرع لفة على حلبة لوسيل الدولية، وتتضمن قائمة النجوم: البطل الأولمبي القطري الحاصل على ذهبية الألعاب الأولمبية معتز برشم، وبطل الراليات الفائز برالي داكار 3 مرات ناصر العطية، فضلا عن بطل كأس العالم الفرنسي مارسيل دوسايي.

وستنشر مقاطع فيديو عن المنافسات طوال أيام الأسبوع على حسابات @losailcircuit و@QMMF_official على تويتر وإنستغرام قبل الإعلان عن هوية صاحب الجولة الأسرع.

وبعد أسبوعين من الآن، ستشع أضواء حلبة لوسيل الدولية باللون الأخضر معلنة انطلاق جائزة أوريدو قطر الكبرى للفورمولا1 لعام 2021، وتمتد فعاليات السباق من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وتتضمن 3 أيام من السباقات، وعرضا جويا، وأنشطة متنوعة في المنطقة المخصصة للمشجعين، فضلا عن أطعمة تناسب جميع الأذواق وعدد من الخيارات الترفيهية المختلفة.

بطل الراليات ناصر العطية من أبرز المشاركين في حملة نجوم لوسيل (الجزيرة)

وقال المدير التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عمرو الحمد إن "الهدف الرئيسي من الحملة هو انتهاز الفرصة التي توفرها لنا الفورمولا1 للترويج لرياضة المحركات في دولة قطر، ونشر الحماسة قبل انطلاق السباقات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وسباقات الفورمولا1 من أشهر الرياضات في العالم، ولا شك أن استضافة دولة قطر لأحد سباقاتها تثبت مكانتها كوجهة مرموقة للفعاليات الرياضية العالمية".

وتطرق الحمد إلى حملة النجوم، وقال "نريد أن نشارك أفراد المجتمع المحلي في تجربة الفورمولا1 من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكنهم معرفة المزيد عن الفورمولا1، والسباق المرتقب، ورياضة المحركات بشكل عام. وقد بقي عدد محدود من التذاكر على الموقع الإلكتروني لحلبة لوسيل الدولية لمن يريد الاستمتاع بمشاهدة السباق".

وتتضمن القائمة الكاملة للنجوم المشاركين في حملة "نجوم لوسيل":

بطل الوثب العالي القطري الحاصل على ذهبية الألعاب الأولمبية معتز برشم.

سائق الراليات ناصر العطية الفائز برالي داكار 3 مرات.

مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس.

بطل كأس العالم الفرنسي مارسيل دوسايي.

أسطورة كرة القدم الأسترالية ورئيس الشؤون الرياضية في أكاديمية أسباير تيم كاهيل.

مهاجم نادي الدحيل واللاعب القطري الدولي المعز علي.

لاعبة التجديف الأولمبية القطرية تالا أبو جبارة.

سائق السباقات والمؤثر المعروف في عالم رياضة المحركات أرتشي هاميلتون.

لاعب المنتخب الهولندي السابق ومحلل قنوات "بي. إن" نايجل دي يونغ.

أسطورة كرة القدم المصري محمد أبو تريكة.

وتحتضن قطر سباق فورمولا1 للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن تدخلت لتقديم الدعم لضمان اكتمال رزنامة السباقات لموسم 2021 في غضون مهلة قصيرة، وسيغيب السباق عن قطر عام 2022 نظرا لتزامنه مع استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على أن يعود إلى أراضيها في عام 2023 وفي السنوات العشر التالية حتى عام 2032.