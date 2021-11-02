وضع أسطورة كرة السلة الأميركي شاكيل أونيل شروطا لمنح أولاده جزءا من ثروته الضخمة، وقال في رسالة لهم "لسنا أغنياء.. أنا الغني".

وجمع أونيل (49 عاما) ثروة تفوق 400 مليون دولار خلال مسيرته في كرة السلة، وبفضل عقود الرعاية والإعلان، فضلا عن أعماله التجارية المختلفة.

النجم السابق للوس أنجلوس ليكرز وميامي هيت، وبطل الدوري الأميركي للمحترفين 5 مرات، قال في حديث نقلته صحيفة "نيويورك بوست" (New York Post) الأميركية إن أولاده لن يحصلوا على المال من دون تقديم ما يجعلهم يستحقون ذلك.

وأوضح أنه يمنح الأولوية للتعليم، ويرغب أن يحصل كل واحد من أولاده الستة على شهادة جامعية، وأن يبرز من بينهم طبيب أو محام أو صيدلي أو رائد أعمال.

وأضاف مخاطبا أولاده "لن تحصلوا على شيء مني، يجب أن تثبتوا أولا أنكم تستحقون الحصول على ذلك، إذا كنتم تريدون مني الاستثمار في إحدى شركاتكم، فسيتعين عليكم تقديم عرض يقنعني بذلك، لن أقدم لكم أي شيء مجانا".

وبرر أونيل موقفه برغبته في تجنب الأخطاء التي وقع فيها عدد من المشاهير، وقال إن "بعض المشاهير مجانين، أنظر إلى الطريقة التي يعاملون بها الناس، وماذا يفعلون، وما يقولونه؛ لم أكن هكذا قط ولا أريد أن أكون هكذا أبدا. أنا شخص عادي، بدأت من لا شيء، وتابعت أحلامي وجعلتها تتحقق، لكن هذا لا يعني أنني أفضل منك، وأكثر ذكاء منك، ومجرد أنني أمتلك مزيدا من المال لا يعني أنني أفضل منك".