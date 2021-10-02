اختبارات لكشف الكذب واتهامات بالخيانة.. عقوبات قاسية على لاعبين في منتخب روسيا لكرة اليد

أعلن الاتحاد الروسي لكرة اليد -اليوم الجمعة- أن المنتخب الوطني للرجال تحت 19 عاما خضع لاختبارات لكشف الكذب و"تقييمات نفسية" أمام مسؤول أمني، قبل معاقبة 8 لاعبين منهم بالإيقاف بسبب التلاعب بنتائج مباريات.

ويشتبه في حصول الفريق على أموال عبر طرف ثالث لخسارة مباريات في بطولة أوروبا التي أقيمت في كرواتيا في أغسطس/آب الماضي، حيث خسر المنتخب الروسي 6 من 7 مباريات، ليحتل المركز 15 بين 16 فريقا في البطولة.

وكشفت لجنة القيم التابعة للاتحاد الروسي لكرة اليد عن تفاصيل التحقيقات التي أدت إلى إيقاف 4 لاعبين مدة 5 سنوات، وإيقاف 4 آخرين لفترات أقل، في واقعة وصفها رئيس الاتحاد الروسي سيرجي شيشكاريف بأنها "خيانة للوطن".

وقال رئيس لجنة القيم بوريس كيبكيف "أجرت اللجنة تحليلا للمباريات وتصرفات اللاعبين. شارك خبراء في الطب النفسي والأمن في التحقيقات التي خضع خلالها اللاعبون لاختبارات لكشف الكذب. اعترف

7 من 16 لاعبا بالذنب طواعية".

وأضاف "قدم كل لاعب تفسيره الخاص بشأن التلاعب. ومع الأخذ في الاعتبار نتائج التحقيق والندم الذي أبداه اللاعبون والكشف عن طرف ثالث في مجال المراهنات، قررت اللجنة بالإجماع إيقاف 8 لاعبين لفترات مختلفة".