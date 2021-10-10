وصف نفسه بالأعظم.. فيوري: أستطيع الفوز على أي ملاكم من جيلي

وصف تايسون فيوري نفسه "بأعظم ملاكم للوزن الثقيل في جيله"، بعدما احتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي عقب الفوز بالضربة القاضية على غريمه ديونتاي وايلدر في لاس فيغاس أمس السبت.

وتعرض البريطاني فيوري لضغط مبكر، ثم رد وأسقط وايلدر في الجولة الثالثة بلكمة قوية، لكن الملاكم الأميركي رد في الجولة الرابعة وأسقط فيوري مرتين بضربتين في الرأس.

وصمد فيوري ليعاقب منافسه الأميركي عندما وجه ضربة قاضية حاسمة في الجولة 11 ليظل بدون أي هزيمة في مسيرته الحافلة.

Moment British boxer Tyson Fury knocked out America's Deontay Wilder. #FuryVsWilder3 pic.twitter.com/1EfQAyIFGK — Newsrand (@Newsrandng) October 10, 2021

وقال فيوري للصحفيين "أستطيع الفوز على أي ملاكم من جيلي، وفعلت ذلك طوال مسيرتي. أستطيع الفوز -عندما أكون في يومي- على الأفضل وفعلت ذلك. أنا أعظم ملاكم في الوزن الثقيل في جيلي من دون شك".

فيوري: خضت 3 مواجهات ضد أفضل ملاكم في تاريخ الرياضة في وزني، وأسقطني مرتين في الجولة الرابعة (الأناضول)

وأضاف "خضت 3 مواجهات ضد أفضل ملاكم في تاريخ الرياضة في وزني، ولقد أسقطني مرتين في الجولة الرابعة. لكني لم أكن أفكر أبدا أن الأمور انتهت، بل كنت أفكر أنها لكمة جيدة، لكني سأعود سريعا في غضون دقيقة واحدة وهو ما فعلته".

ورفع فيوري سجله إلى 31 فوزا مقابل تعادل وحيد. وانتصر مرتين في 3 مواجهات ضد وايلدر، بعدما انتهت المواجهة الأولى بالتعادل، وفاز الملاكم البريطاني بالنزال الثاني بجدارة.