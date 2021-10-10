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رياضات أخرى

وصف نفسه بالأعظم.. فيوري: أستطيع الفوز على أي ملاكم من جيلي

Tyson Fury v Deontay Wilder
صمد فيوري وعاقب منافسه الأميركي ووجه ضربة قاضية حاسمة في الجولة 11 ليبقى بدون أي هزيمة في مسيرته الحافلة (الأناضول)
10/10/2021

وصف تايسون فيوري نفسه "بأعظم ملاكم للوزن الثقيل في جيله"، بعدما احتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي عقب الفوز بالضربة القاضية على غريمه ديونتاي وايلدر في لاس فيغاس أمس السبت.

وتعرض البريطاني فيوري لضغط مبكر، ثم رد وأسقط وايلدر في الجولة الثالثة بلكمة قوية، لكن الملاكم الأميركي رد في الجولة الرابعة وأسقط فيوري مرتين بضربتين في الرأس.

وصمد فيوري ليعاقب منافسه الأميركي عندما وجه ضربة قاضية حاسمة في الجولة 11 ليظل بدون أي هزيمة في مسيرته الحافلة.

وقال فيوري للصحفيين "أستطيع الفوز على أي ملاكم من جيلي، وفعلت ذلك طوال مسيرتي. أستطيع الفوز -عندما أكون في يومي- على الأفضل وفعلت ذلك. أنا أعظم ملاكم في الوزن الثقيل في جيلي من دون شك".

Tyson Fury v Deontay Wilderفيوري: خضت 3 مواجهات ضد أفضل ملاكم في تاريخ الرياضة في وزني، وأسقطني مرتين في الجولة الرابعة (الأناضول)

وأضاف "خضت 3 مواجهات ضد أفضل ملاكم في تاريخ الرياضة في وزني، ولقد أسقطني مرتين في الجولة الرابعة. لكني لم أكن أفكر أبدا أن الأمور انتهت، بل كنت أفكر أنها لكمة جيدة، لكني سأعود سريعا في غضون دقيقة واحدة وهو ما فعلته".

ورفع فيوري سجله إلى 31 فوزا مقابل تعادل وحيد. وانتصر مرتين في 3 مواجهات ضد وايلدر، بعدما انتهت المواجهة الأولى بالتعادل، وفاز الملاكم البريطاني بالنزال الثاني بجدارة.

المصدر : وكالات

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