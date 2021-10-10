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بيغ رامي يتوج بلقب "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي

توج المصري  رامي السبيعي "بيج رامي" بلقب مسابقة مستر أوليمبيا العالمية لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي.
بيغ رامي أول بطل عربي وأفريقي يفوز بلقب مستر أولمبيا مرتين متتاليتين (مواقع التواصل الاجتماعي)
10/10/2021

توّج المصري رامي السبيعي الشهير باسم "بيغ رامي" بلقب مسابقة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي.

وتفوق بيغ رامي على الأميركي براندون كوري الفائز باللقب عام 2019، والإيراني هادي جوبان الذي حل ثالثا.

وجاء الأميركي هانتر لابرادا في المركز الرابع، ثم حل مواطنه نيك ووكر في المركز الخامس.

وحصل البطل المصري على جائزة بقمية 400 ألف دولار بعد تتويجه بالمسابقة التي جرت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، بمشاركة 16 لاعبا من مختلف دول العالم، منهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

وبدأ بيغ رامي صاحب الـ37 عاما المشاركة في مسابقة "مستر أولمبيا" منذ عام 2013، حيث حصل حينها على المركز الثامن، ثم حقق المركز السابع في عام 2014، وحقق المركز الخامس في عام 2015، وحل رابعا عام 2016، وفي عام 2017 جاء ثانيا، في حين حقق المركز السادس في نسخة 2018، ثم تم تتويجه باللقب في عام 2020.

وبات بيغ رامي أول بطل عربي وأفريقي يفوز بلقب مستر أولمبيا مرتين متتاليتين.

ويتصدر الأميركي لي هاني ومواطنه روني كولمان قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا، بواقع 8 ألقاب لكل منهما، ويقتسم النمساوي الأميركي أرنولد شوارزنيغر والأميركي فيل هيث المركز الثاني بسبعة ألقاب لكل منهما.

المصدر : وكالات

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