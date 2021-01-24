بالفيديو.. بوارييه يثأر من ماكغريغور ويهزمه بالضربة القاضية

ثأر بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة، الأميركي داستن بوارييه، من منافسه الأيرلندي، كونور ماكغريغور، وأسقطة بالضربة القاضية في نزال ثأري صباح اليوم، الأحد، أقيم بأبوظبي، ضمن دورة سلسلة نزالات 257 للاتحاد الدولي للعبة القتالية.

حفل النزال بالإثارة، وحسمه بوارييه في الجولة الثانية بوابل من اللكمات المتتالية لماكغريغور، الذي سقط أرضا ليعلن الحكم بعدها فوز بوارييه بالضربة القاضية.

Full sequence of Dustin Poirier’s knockout of Connor McGregor #UFC257 pic.twitter.com/E3GXoSPFxc — George Balekji (@GeorgeBalekji) January 24, 2021

وخاض ماكغريغور النزال بعد عودته من الاعتزال، الذي أعلن عنه العام الماضي.

وكان ماكغريغور قد فاز على بوارييه في 2014، عندما كان الأول في أوج مستواه الفني والبدني.

Stunner on Fight Island! Dustin Poirier scores a TKO over Conor McGregor. #UFC257 pic.twitter.com/gqxGIYw0Pa — Stadium (@Stadium) January 24, 2021

ورفع بوارييه رصيده إلى 27 انتصارا مقابل 6 هزائم، بينما كانت الهزيمة هي الخامسة لماكغريغور خلال 27 نزالا في مسيرته الاحترافية.