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بالفيديو.. بوارييه يثأر من ماكغريغور ويهزمه بالضربة القاضية

ماكغريغور يسقط أرضا ليعلن الحكم بعدها فوز بوارييه بالضربة القاضية (مواقع التواصل)
ماكغريغور يسقط أرضا ليعلن الحكم بعدها فوز بوارييه بالضربة القاضية (مواقع التواصل)
24/1/2021

ثأر بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة، الأميركي داستن بوارييه، من منافسه الأيرلندي، كونور ماكغريغور، وأسقطة بالضربة القاضية في نزال ثأري صباح اليوم، الأحد، أقيم بأبوظبي، ضمن دورة سلسلة نزالات 257 للاتحاد الدولي للعبة القتالية.

حفل النزال بالإثارة، وحسمه بوارييه في الجولة الثانية بوابل من اللكمات المتتالية لماكغريغور، الذي سقط أرضا ليعلن الحكم بعدها فوز بوارييه بالضربة القاضية.

وخاض ماكغريغور النزال بعد عودته من الاعتزال، الذي أعلن عنه العام الماضي.

وكان ماكغريغور قد فاز على بوارييه في 2014، عندما كان الأول في أوج مستواه الفني والبدني.

ورفع بوارييه رصيده إلى 27 انتصارا مقابل 6 هزائم، بينما كانت الهزيمة هي الخامسة لماكغريغور خلال 27 نزالا في مسيرته الاحترافية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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