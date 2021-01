الأفضل رغم وزنه الزائد.. عملاق الكونغو الديمقراطية يخطف الأنظار مجددا بمونديال كرة اليد

خطف لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية "العملاق" غوتييه مفومبي تييري الأنظار إليه مجددا في مونديال كرة اليد في مصر، إثر حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المنتخب البحريني، رغم الخسارة أمس الثلاثاء.

وحصل اللاعب العملاق الذي يبلغ وزنه 110 كيلوغرامات، على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل 5 أهداف من 5 محاولات على مرمى البحرين، في المباراة التي خسرتها الكونغو الديمقراطية بنتيجة 34-27.

🇨🇩 Gauthier Mvumbi Thierry wins the Player of the Match Award with an exceptional performance! 👏 #LesLéopards | #Egypt2021 pic.twitter.com/wAcuqdd2qJ

وأصبح مفومبي تييري حديث العالم منذ ظهوره الأول في مونديال اليد، وذلك بسبب شكله الضخم ووزنه الزائد، ورغم ذلك تألق في المباريات التي لعبها، وأنهى البطولة بتسجيل 14 هدفا من 15 محاولة.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة مونديال اليد على تويتر صورة للاعب وهو يستلم جائزة الأفضل، معلقا عليها "موفمبي يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بأداء استثنائي!".

وأشاد مغردون من مختلف دول العالم بأداء اللاعب "المذهل" رغم خسارة فريقه، لافتين إلى لياقته البدنية العالية وامتلاكه موهبة كبيرة رغم حجمه الضخم، ووصفه أحد المغردين بـ"اللاعب المعجزة من الكونغو الديمقراطية".

Unique combination of skill, agilty and power.

Mvumbi is a good influence and motive for explore new academic research regarding the impact of stereotyping in sports! https://t.co/QkfokEf8t4

— Hossam Bedier (@Hossamedin) January 20, 2021