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كورونا تهدد استمرار منتخب الرأس الأخضر بمونديال اليد في مصر

دفاع المجر يحاول منع لاعب الرأس الأخضر من التصويب خلال مباراتهما بمونديال اليد (رويترز)
دفاع المجر يحاول منع لاعب الرأس الأخضر من التصويب خلال مباراتهما بمونديال اليد (رويترز)
16/1/2021

أبلغ اتحاد كرة اليد بالرأس الأخضر (كيب فيردي) الاتحاد الدولي للعبة بوجود حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بصفوف المنتخب تم اكتشافهما خلال المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا بمصر.

وقال اتحاد "كيب فيردي" إن اللاعبين تم عزلهما طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة بالبطولة.

وأوضح للاتحاد الدولي أن اللاعبين تم اكتشاف إصابتهما من خلال نتيجة العينات الإيجابية مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، ولكن الاختبارات التي أجريت لهما قبل السفر إلى مصر مباشرة جاءت سلبية.

ورغم هذا، لن يستطيع اللاعبان، بعد نتيجة الاختبارات التي أجريت لهما أمس الجمعة وجاءت إيجابية، المشاركة في مباريات البطولة حتى تصبح نتيجة العينات التالية سلبية مع مراعاة وجود فارق زمني يبلغ 48 ساعة بين أخذ كل عينتين متتاليتين.

وطبقا للوائح البطولة الحالية، يحتاج كل منتخب إلى وجود 10 لاعبين على الأقل في قائمته من بينهم حارس مرمى واحد على الأقل بعيدا عن المصابين بكورونا.

وفي ظل الوضع الحالي، تضم قائمة منتخب الرأس الأخضر 11 لاعبا فقط من بينهم اللاعبان اللذان تم اكتشاف إصابتهما مما يعني عدم القدرة على خوض المباريات طبقا للائحة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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