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بيترهانسل يفوز برالي دكار للمرة 14 ويعزز رقمه القياسي.. وبنابيدس بطلا للدراجات النارية

بيترهانسل ومساعده يحتفلان باللقب (رويترز)
بيترهانسل ومساعده يحتفلان باللقب (رويترز)
15/1/2021

عزز الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل رقمه القياسي العالمي بعدما فاز اليوم الجمعة في السعودية بلقب رالي دكار للمرة 14 خلال مسيرته، محققا فوزه الثامن بلقب السباق في فئة السيارات.

وكان بيترهانسل (55 عاما) الملقب باسم "السيد دكار" نظرا لكثرة انتصاراته بالسباق الذي فاز به للمرة الأولى في 1991 على متن دراجة نارية، قبل التحول لفئة السيارات بعد تحقيق 5 ألقاب أخرى في الدراجات النارية.

وقال بيترهانسل بعد الفوز "الإحساس لم يتغير.. لا توجد انتصارات سهلة على مستوى رالي دكار".

وتوج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق هوندا بلقب الدراجات النارية في نهاية المرحلة الـ12 والأخيرة في مدينة جدة الساحلية اليوم الجمعة.

وكان السباق الشهير انطلق في 1978 بين العاصمة الفرنسية ودكار عاصمة السنغال لكنه خرج من القارة السمراء لأسباب أمنية في 2009. ويقام السباق حاليا في السعودية بعد إقامته في أميركا الجنوبية.

ونسخة العام الجاري من السباق كانت النسخة رقم 43.

وفي اليوم الأخير من السباق، أعلن منظمو السباق وفاة متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيير شيربان (52 عاما) بعد 5 أيام من تعرضه لحادث في المرحلة السابعة.

وشيربان هو أول ضحية لسباق العام الجاري، بينما قتل متسابقان للدراجات النارية في سباق العام الماضي.

وأنهى بيترهانسل السباق متفوقا بفارق 14 دقيقة و51 ثانية على القطري ناصر العطية سائق تويوتا والذي سبق له الفوز بالسباق 3 مرات.

وتصدر بيترهانسل السباق من المرحلة الثانية، لكنه فاز فقط بمرحلة واحدة طوال السباق.

وفاز الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب وزميل بيترهانسل بالمرحلة الأخيرة من السباق، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام.

وأضاف بيترهانسل "الفارق ربما يكون أن ناصر ارتكب أول خطأ في المرحلة التمهيدية. لقد فاز بالمرحلة التمهيدية وأعتقد أن ذلك كان الخطأ الأول له. ربما خسر السباق لأنه أراد الفوز بالمرحلة التمهيدية".

وبعد فوزه بالمرحلة التمهيدية بدأ العطية المرحلة الأولى أولا، ومن ثم فإنه فتح الطريق أمام بقية المتنافسين خلفه وتسبب هذا في خسارته 12 دقيقة.

وفي الدراجات النارية، فاز الأميركي ريكي برابيك بطل نسخة 2020 بالمرحلة الأخيرة اليوم واحتل المركز الثاني بعد زميله بنابيدس، لتكتمل سيطرة هوندا على أول مركزين لأول مرة منذ 1987.

واحتل البريطاني سام سندرلاند بطل 2017 المركز الثالث في الترتيب العام على متن دراجته "كيه.تي.إم" (K.T.M).

وقال بنابيدس "في المرحلة الخامسة شعرت بالقلق، لأنني تعرضت لحادث على سرعة عالية وارتطم رأسي وكاحلي وشعرت بالكثير من الألم. وفكرت وقتها في أنها ربما كانت النهاية لكني واصلت العمل والقتال. لا يزال هناك بعض الألم حاليا لكن السعادة تطغى على الألم".

وفاز الأرجنتيني مانويل أندوخار بلقب فئة الدراجات الرباعية.

وتوج الروسي دميتري سوتنيكوف سائق كاماز بلقب فئة الشاحنات للمرة الأولى، لتستمر بذلك هيمنة فريقه على هذا اللقب للعام الخامس على التوالي.

المصدر : رويترز

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