حالة وراثية نادرة.. البريطانية جونز تصنع الحدث في بطولة أستراليا للتنس

بلغت البريطانية فرانشيسكا جونز، التي تعاني من حالة وراثية نادرة، الأدوار الرئيسية لبطولة كبرى لأول مرة بعد فوزها على الصينية لو جياجينغ في الدور النهائي من تصفيات أستراليا المفتوحة.

وولدت جونز بثلاثة أصابع وإبهام في كل يد، و3 أصابع في قدمها اليمنى و4 في اليسرى.

وأبلغ الأطباء اللاعبة البالغ عمرها 20 عاما عندما كانت طفلة أنها لن تكون قادرة على ممارسة التنس على الصعيد الاحترافي بسبب مشاكلها الجسمانية، وهو ما كان بمثابة الحافز الذي دفعها لإثبات خطأ ذلك.

وتغلبت المصنفة 241 عالميا على الصعاب، وأضافت فصلا جديدا لقصتها اليوم الأربعاء عندما فازت على الصينية لو 6-صفر و6-1 لتحجز تذكرتها إلى نهائيات البطولة التي ستستضيفها ملبورن.

وستخضع جونز وكافة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة للحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل انطلاق البطولة التي ستقام بين 8 و21 فبراير/شباط المقبل.