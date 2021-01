بالفيديو: مرتديا زي المنتخب الأميركي.. بطل أولمبي يشارك في اقتحام الكونغرس

ذكرت تقارير عديدة أن الأميركي كليتي كيلر، الفائز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في سباقات التتابع كزميل للبطل مايكل فيلبس، كان ضمن المشاركين من أنصار الرئيس المنصرف دونالد ترامب في اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال تقرير بموقع "سويم سوام" (SwimSwam) المتخصص في أخبار السباحة على الإنترنت، إن 12 شخصا على الأقل من داخل الرياضة تعرفوا، من خلال الفيديو ولقطات لأعمال الشغب، على كيلر مرتديا زي المنتخب الأميركي الأولمبي داخل مقر الكونغرس.

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy

ولم يرد الاتحاد الأميركي للسباحة على طلب للتأكيد إذا ما كان كيلر ضمن المشاركين في اقتحام مقر الكونغرس، في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وباءت محاولات الوصول إلى كيلر بالفشل.

وردت سيدة على هاتف بشركة عقارات يعمل فيها كيلر، وقالت لرويترز "لن نعلق على أي شيء حاليا" ثم أغلقت الهاتف.

وأكدت مصادر أن كيلر البالغ عمره 38 عاما، والذي فاز بـ5 ميداليات أولمبية، ظهر بالفعل في الكونغرس لكنه لم يرتكب أي أعمال شغب وفقا لمقاطع الفيديو.

وتوفي 5 أشخاص، منهم أحد أفراد الشرطة، نتيجة هذا الاقتحام.

Well, Olympian Klete Keller was pretty special…. before he decided to desecrate the seat of our Republic.https://t.co/ud2QZA6eHJ

— David Michael Kalman (@dmkalman) January 13, 2021