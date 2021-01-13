بداية موفقة للفراعنة في مونديال اليد بمصر

استهلَّ المنتخب المصري لكرة اليد مسيرته في بطولة العالم الـ27 بفوز مستحق 35-29 على نظيره التشيلي، اليوم الأربعاء في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها مصر إلى غاية 31 يناير/كانون الثاني الحالي.

وعلى الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة الدولي، قدَّم الفريقان عرضا قويا على مدار شوطي المباراة، وكان التفوق للمنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) الذي أنهى الشوط الأول لصالحه 18-11 ثم حسم المباراة بنتيجة 35-29.

لا شيء يجعلك فخورًا أكثر من أن تلعب أكبر بطولة في تاريخ كرة اليد على أرضك! 😍#الفراعنة | #مصر2021 pic.twitter.com/FoV8oJpbiV — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 13, 2021

ووضع المنتخب المصري بهذا الفوز قدما في الدور الثاني (الدور الرئيسي)، حيث يقضي نظام البطولة -التي تقام بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى- بتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول، إلى الدور الرئيسي الذي يقام بمشاركة 24 منتخبا.