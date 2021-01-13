انسحاب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك من بطولة العالم لكرة اليد في مصر

أكد الاتحاد الدولي لكرة اليد انسحاب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك من بطولة العالم التي تقام في الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري في مصر، بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريقين.

وقال الاتحاد الدولي -في موقعه على الإنترنت- "أبلغ فريق الولايات المتحدة لكرة اليد رسميا بانسحابه من بطولة العالم بعد العديد من الحالات الإيجابية لكوفيد-19 في الاختبارات الإجبارية".

وأضاف "وبالتالي تكون الولايات المتحدة ثاني دولة تنسحب بسبب العديد من الحالات الإيجابية لكوفيد-19 بعد أن ألغت جمهورية التشيك مشاركتها يوم الثلاثاء".

منتخب مقدونيا الشمالية بدلا من التشيك في #مصر2021 — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 12, 2021

وستحل سويسرا محل الولايات المتحدة، في حين حصلت مقدونيا الشمالية على مكان جمهورية التشيك في البطولة المكونة من 32 فريقا، وتفتتح اليوم الأربعاء بمواجهة بين مصر الدولة المضيفة وتشيلي.

منتخب سويسرا بدلا من أمريكا بعد انسحابها من #مصر2021 — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 12, 2021

وكانت السلطات المصرية تخطط لحضور ما يصل إلى 5 آلاف مشجع في كل مباراة، لكنها ألغت القرار بسبب مخاوف من انتشار كوفيد-19، وستقام البطولة الآن من دون جماهير.