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انسحاب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك من بطولة العالم لكرة اليد في مصر

بطولة العالم لكرة اليد تنطلق الليلة بمواجهة بين مصر المضيفة وتشيلي (مواقع التواصل)
بطولة العالم لكرة اليد تنطلق الليلة بمواجهة بين مصر المضيفة وتشيلي (مواقع التواصل)
13/1/2021-|آخر تحديث: 13/1/202102:09 PM (مكة المكرمة)

أكد الاتحاد الدولي لكرة اليد انسحاب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك من بطولة العالم التي تقام في الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري في مصر، بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريقين.

وقال الاتحاد الدولي -في موقعه على الإنترنت- "أبلغ فريق الولايات المتحدة لكرة اليد رسميا بانسحابه من بطولة العالم بعد العديد من الحالات الإيجابية لكوفيد-19 في الاختبارات الإجبارية".

وأضاف "وبالتالي تكون الولايات المتحدة ثاني دولة تنسحب بسبب العديد من الحالات الإيجابية لكوفيد-19 بعد أن ألغت جمهورية التشيك مشاركتها يوم الثلاثاء".

وستحل سويسرا محل الولايات المتحدة، في حين حصلت مقدونيا الشمالية على مكان جمهورية التشيك في البطولة المكونة من 32 فريقا، وتفتتح اليوم الأربعاء بمواجهة بين مصر الدولة المضيفة وتشيلي.

وكانت السلطات المصرية تخطط لحضور ما يصل إلى 5 آلاف مشجع في كل مباراة، لكنها ألغت القرار بسبب مخاوف من انتشار كوفيد-19، وستقام البطولة الآن من دون جماهير.

المصدر : رويترز

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