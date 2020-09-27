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البرد يفسد عودة بطولة رولان غاروس

أزارينكا اشتكت من درجة الحرارة المنخفضة (رويترز)
أزارينكا اشتكت من درجة الحرارة المنخفضة (رويترز)
27/9/2020

اشتكت المصنفة الأولى عالميا سابقا فيكتوريا أزارينكا بسبب سوء الأحوال الجوية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" اليوم الأحد، في ظل تدني درجة الحرارة وهطول أمطار خفيفة خلال مباراتها بالدور الأول في ملاعب رولان غاروس الرملية.

وخرجت أزارينكا القادمة من روسيا البيضاء ومنافستها دانكا كوفينيتش من الملعب بعد توقف المباراة بينما كانت أزارينكا وصيفة بطلة أميركا المفتوحة متقدمة 2-1.

وطلب المشرفون من أزارينكا البقاء في الملعب حتى يتم اتخاذ قرار في شأن استئناف المباراة لكنها رفضت ذلك قائلة "لا. درجة الحرارة 8 درجات. أنا أقيم في فلوريدا ومعتادة على الطقس الحار".

وقالت كوفينيتش -وهي من الجبل الأسود- إنها لا تريد الانتظار في الملعب لأن الجو بارد جدا بالفعل.

وأضافت أزارينكا "هذا سخيف. الجو بارد جدا. ما الداعي لذلك، هل نجلس هنا مثل البط؟!".

وعادت اللاعبتان إلى المباراة بعد تأخير استمر 50 دقيقة، وسرعان ما كسرت لاعبة روسيا البيضاء إرسال منافستها لتعزز تقدمها وتحسم المواجهة 6-1 و6-2.

وتقام فرنسا المفتوحة عادة في مايو/أيار ويونيو/حزيران، لكنها تأجلت هذا العام بسبب جائحة كورونا.

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