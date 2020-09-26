باكياو وماكغريغور.. مواجهة أسطورية منتظرة العام المقبل

قال مكتب الملاكم الفلبيني الشهير ماني باكياو اليوم السبت إنه سيواجه الأيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة العام المقبل، وإن جزءا من دخل النزال بينهما سيخصص لمساعدة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الفلبين.

وقال جيك جيسون المساعد الخاص لباكياو العضو في مجلس الشيوخ الفلبيني إن باكياو وماكغريغور "يستعدان لهذه المواجهة الأسطورية الأخيرة في الملاكمة".

وجاءت تصريحات جيسون بعد تغريدة لماكغريغور عبر تويتر قال فيها إنه "سيواجه باكياو في مباراته التالية بالشرق الأوسط".

وعلق جيسون على‭ ‬تغريدة ماكغريغور الذي سبق له الفوز‭ ‬بلقبي وزني الريشة‭ ‬والخفيف في الفنون القتالية المختلطة قائلا "نحن لا ننفي ذلك".

وأعلن ماكغريغور عبر تويتر في يونيو/حزيران الماضي أنه اعتزل منافسات اللعبة للمرة الثالثة بعد اعتزاله الأول في أبريل/نيسان 2016، والثاني في مارس/آذار 2019.

وقال جيسون إن المحادثات بين الطرفين مستمرة، وإن نسبة كبيرة من دخل باكياو من المباراة ستذهب لمساعدة ضحايا كورونا في الفلبين.

وزاد العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس سريع الانتشار في الفلبين حتى اليوم السبت على 300 ألف إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 5284 وفاة.

وباكياو (41 عاما) هو الرجل الوحيد في تاريخ الملاكمة الذي فاز بألقاب عالمية في 8 أوزان مختلفة.