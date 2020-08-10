تأجيل النزال الاستعراضي المرتقب بين تايسون وروي جونز

قالت مجلة "ذي رينغ" إن النزال الاستعراضي المرتقب المقرر بين بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل الأميركي مايك تايسون ومواطنه روي جونز تأجلت إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان من المقرر إقامة النزال في 12 سبتمبر/أيلول المقبل، لكنه حسب المجلة الأميركية المختصة في الملاكمة تقرر تأجيله بعد أن أكد معسكر تايسون إمكانية زيادة إيرادات المباراة بتأجيلها إلى موعد لاحق.

وستقام المباراة من ثماني جولات وستبث على منصة تريلر مقابل رسوم.

ومازح تايسون (54 عاما) الجمهور حول إمكانية العودة إلى حلبات الملاكمة من جديد عندما نشر تسجيلا مصورا له أثناء التدريبات.

وآخر مباراة شارك فيها جونز (51 عاما) كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وقد سبق له الفوز بالعديد من الألقاب في أوزان مختلفة.