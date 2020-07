نجوم المصارعة قبل الشهرة.. سينا سائق تاكسي وكالاواي حانوتي ومحصل ديون

رغم أن نجوم المصارعة الحرة أصبحوا من المشاهير في الرياضة العالمية، ويبلغ الدخل السنوي لبعضهم عشرات الملايين من الدولارات، فإن بعضهم كان يعمل في وظائف بسيطة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن بعض نجوم المصارعة كانوا يعملون في وظائف تتناسب مع أجسامهم الضخمة، وكان مارك كالاواي أفضل مصارع في العالم على الإطلاق -والمعروف باسم متعهد دفن الموتى (الحانوتي)- يعمل محصلا للديون، حيث كان يوكل بالذهاب إلى الشخص المدين في منزله لمطالبته، وكان ناجحا في عمله بسبب شكله وملامحه الفظة.

