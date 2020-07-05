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شاهد.. كيف عاقب بطل العالم في الملاكمة متنمرا وصفه بالزنجي؟

وايلدر (يسار) يوجه لكمة إلى تايسون فيوري في نزالهما على لقب العالم عام 2018 (وكالة الأناضول)
وايلدر (يسار) يوجه لكمة إلى تايسون فيوري في نزالهما على لقب العالم عام 2018 (وكالة الأناضول)
5/7/2020

مع ازدياد حالات التنمر على مستوى العالم أعاد بعض المغردين نشر مقطع فيديو لبطل العالم السابق في الملاكمة الأميركي ديونتاي وايلدر وهو ينتقم على طريقته من أحد المتنمرين عليه وعلى ابنته.

وتعود الواقعة إلى عام 2014 عندما قام مدون مهووس بالملاكمة يدعى تشارلي زيلينوف بإرسال رسالة تحدٍ إلى وايلدر عبر الهاتف وجه فيها بعض الشتائم والإهانات العنصرية له ولابنته المريضة.

ولم يفوت بطل العالم في الوزن الثقيل آنذاك الفرصة واستجاب للتحدي، بل سافر خصيصا إلى لوس أنجلوس لمواجهة المتنمر المغمور على حلبة الملاكمة في إحدى الصالات الرياضية.

وحاول زيلينوف -الذي يدعي أنه ملاكم رغم أنه لم يخض أي نزال رسمي في حياته- أن يأخذ اللقطة لتزداد شهرته ويهرب من الحلبة، لكن وايلدر لحق به وانهال عليه باللكمات التي أسقطته على الأرض أكثر من مرة.

وأخذ وايلدر يحذر زيلينوف وهو يضربه من تكرار فعلته قائلا له "لا تنادني بالزنجي مجددا"، وهدده إذا لاحق ابنته مرة ثانية.

وأثار زيلينوف غضب الجميع بإصراره على نشر مقاطع فيديو على حسابه الرسمي في إنستغرام وهو يضرب بعض الأشخاص ضربا عنيفا، في محاولة بائسة لإثبات أنه ملاكم محترف كما يدعي.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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