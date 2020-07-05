شاهد.. كيف عاقب بطل العالم في الملاكمة متنمرا وصفه بالزنجي؟

مع ازدياد حالات التنمر على مستوى العالم أعاد بعض المغردين نشر مقطع فيديو لبطل العالم السابق في الملاكمة الأميركي ديونتاي وايلدر وهو ينتقم على طريقته من أحد المتنمرين عليه وعلى ابنته.

وتعود الواقعة إلى عام 2014 عندما قام مدون مهووس بالملاكمة يدعى تشارلي زيلينوف بإرسال رسالة تحدٍ إلى وايلدر عبر الهاتف وجه فيها بعض الشتائم والإهانات العنصرية له ولابنته المريضة.

ولم يفوت بطل العالم في الوزن الثقيل آنذاك الفرصة واستجاب للتحدي، بل سافر خصيصا إلى لوس أنجلوس لمواجهة المتنمر المغمور على حلبة الملاكمة في إحدى الصالات الرياضية.

وحاول زيلينوف -الذي يدعي أنه ملاكم رغم أنه لم يخض أي نزال رسمي في حياته- أن يأخذ اللقطة لتزداد شهرته ويهرب من الحلبة، لكن وايلدر لحق به وانهال عليه باللكمات التي أسقطته على الأرض أكثر من مرة.

check out the goat's left hook on wilder, sent him flying. Heart and courage of a true UBF champion. pic.twitter.com/HL91z0IHoS — Charlie Zelenoff (@LegendZelenoff) September 23, 2017

وأخذ وايلدر يحذر زيلينوف وهو يضربه من تكرار فعلته قائلا له "لا تنادني بالزنجي مجددا"، وهدده إذا لاحق ابنته مرة ثانية.

Throwback to Deontay Wilder dealing with infamous troll Charlie Zelenoff. 🤣 pic.twitter.com/LiCNMCwMLO — Boxing Exposure (@Boxing_Exposure) April 30, 2020

🤯 Remembering when Deontay Wilder travelled to LA and beat up internet troll Charlie Zelenoff back in 2014. Wilder claimed Zelenoff racially abused him and made threats about his daughter.pic.twitter.com/2RMhuveYGO — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 31, 2020

وأثار زيلينوف غضب الجميع بإصراره على نشر مقاطع فيديو على حسابه الرسمي في إنستغرام وهو يضرب بعض الأشخاص ضربا عنيفا، في محاولة بائسة لإثبات أنه ملاكم محترف كما يدعي.