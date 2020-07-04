عالق منذ 4 أشهر.. البطل الأولمبي الجزائري مخلوفي يطالب بإجلائه من جنوب أفريقيا

عبر البطل الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي عن غضبه بسبب عدم تمكنه من العودة إلى بلاده من جنوب أفريقيا طوال 4 أشهر تقريبا، فيما لم تظهر السلطات في بلاده أي تجاوب مع حالته.

ويعتبر مخلوفي (32 عاما) أكثر الرياضيين الجزائريين تتويجا في الألعاب الأولمبية، وحصل على الذهبية الأولمبية لسباق 1500 متر في أولمبياد لندن الصيفي في 2012، قبل أن يحصل على فضيتي سباقي 800 و1500 متر في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل في 2016.

وسافر العداء إلى جنوب أفريقيا للتحضير للألعاب الأولمبية التي كانت مقررة خلال هذا الصيف في طوكيو، قبل أن يتم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مخلوفي في تغريدة على تويتر "تقريبا 4 أشهر وأنا مرمي في جنوب أفريقيا (في جوهانسبرغ)، لا إجلاء ولا حتى حركة مشابهة له من طرف الدولة الجزائرية للرجوع إلى أرض الوطن، هذا ما أثبت لي أنه لا قيمة لي كمواطن جزائري أو حتى كبطل أولمبي دافع وشرّف الراية الجزائرية".

تقريبا أربعة أشهر وأنا مرمي في جنوب إفريقيا🇿🇦(جوهسبورغ) لا إجلاء ولا حتي حركة تشبه له من طرف الدولة الجزائرية لرجوع إلي أرض الوطن،أثبت لي أنه لاقيمتا لي كمواطن جزائري أو حتي كبطل أولمبي دافع وشرف الراية الجزائرية🇩🇿.

وهذه الكلمات كانت في قلبي فكتبتها،ولست أستهدف بها الإستعطاف💪🏼. — taoufik makhloufi (@gold1500m) July 4, 2020

وأضاف صاحب الميداليات الأولمبية الثلاث "هذه الكلمات كانت في قلبي فكتبتها ولست أستهدف بها الاستعطاف".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يوجه فيها مخلوفي طلبا بمنحه فرصة العودة إلى بلاده، فقد نشر في منتصف الشهر الماضي طلبا لإجلائه، ونشر أيضا تغريدة ساخرة قال فيها إن الحل لقضيته قد يكون التوجه ركضا نحو الجزائر لمسافة تصل إلى 9850 كيلومترا.

هذا هو حلها 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ pic.twitter.com/ohbfE5n5Qo — taoufik makhloufi (@gold1500m) June 28, 2020

وردا على تصريحات مخلوفي، قال وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خلادي إنه على تواصل مع العداء، وتعهد في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك بالعمل على إجلاء مخلوفي وكل الرياضيين العالقين خارج البلاد.

وبسبب قيود السفر التي فرضتها معظم الدول عقب تفشي فيروس كوفيد-19 سريع الانتشار حول العالم تقطعت السبل بالكثير من الناس في دول عدة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية خلال الشهر الماضي إجلاء 13 ألف مواطن من الخارج، ولكن يظل عدد آخر في انتظار إعادة افتتاح الأجواء أو تنظيم رحلات لإجلائهم، ولجأت مجموعات من العالقين إلى مواقع التواصل لنقل معاناتهم والمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.