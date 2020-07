رياضي إنجليزي يفكر في بتر قدمه للمشاركة في الألعاب البارالمبية بطوكيو

لم يجد لاعب إنجليزي سوى التفكير في بتر قدمه من أجل ضمان الاستمرار مع المنتخب الإنجليزي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والمشاركة في الألعاب البارالمبية (أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة) في طوكيو خلال العام المقبل.

قد تبدو الفكرة جنونية وصادمة، غير أن جورج بيتس (26 عاما) يفكر فيها بشكل جدي، والسبب تغييرات في القوانين ستحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في طوكيو.

فقد أقرت اللجنة البارالمبية الدولية تعديلات على القوانين مؤخرا وحصرت المشاركة في كرة السلة بالكراسي المتحركة على بعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتسمح التعديلات الجديدة لـ١٠ فئات بالمشاركة في كرة السلة بالكراسي المتحركة، ويعاني الشاب بيتس من متلازمة الألم الناحي المركب (Complex Regional Pain Syndrome)، وهي إعاقة لم ترد ضمن الفئات العشر.

"I never thought I'd be in this situation where having a disability isn't enough to play disability sport."

Great Britain wheelchair basketball player George Bates is considering having his leg amputated so he can continue his international career.

