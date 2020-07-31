رياضي إنجليزي يفكر في بتر قدمه للمشاركة في الألعاب البارالمبية بطوكيو

لم يجد لاعب إنجليزي سوى التفكير في بتر قدمه من أجل ضمان الاستمرار مع المنتخب الإنجليزي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والمشاركة في الألعاب البارالمبية (أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة) في طوكيو خلال العام المقبل.

قد تبدو الفكرة جنونية وصادمة، غير أن جورج بيتس (26 عاما) يفكر فيها بشكل جدي، والسبب تغييرات في القوانين ستحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في طوكيو.

فقد أقرت اللجنة البارالمبية الدولية تعديلات على القوانين مؤخرا وحصرت المشاركة في كرة السلة بالكراسي المتحركة على بعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتسمح التعديلات الجديدة لـ١٠ فئات بالمشاركة في كرة السلة بالكراسي المتحركة، ويعاني الشاب بيتس من متلازمة الألم الناحي المركب (Complex Regional Pain Syndrome)، وهي إعاقة لم ترد ضمن الفئات العشر.

"I never thought I'd be in this situation where having a disability isn't enough to play disability sport." Great Britain wheelchair basketball player George Bates is considering having his leg amputated so he can continue his international career. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 30, 2020

وتعرض بيتس لإصابة وهو يلعب كرة القدم حين كان عمره 11 عاما، وأصبح غير قادر على المشي من دون وسائل مساعدة، وبدأ المشاركة في فريق لكرة السلة على الكراسي المتحركة منذ 2013، وأصبح بطلا للعالم وأوروبا مع المنتخب الإنجليزي.

وقال بيتس لشبكة سكاي سبورتس (Sky Sports) "تدربت لسنوات عديدة لذا صدمت حقا عندما علمت بالتعديلات الجديدة، لقد أتيحت لي الفرصة أن أبتر قدمي عندما كان عمري 15 عاما، واخترت عدم القيام بذلك. وبالنظر إلى الوراء، أتمنى لو كنت قد اتخذت قرارا آخر. كان سيجعل الأمور أسهل كثيرا اليوم. لكنني لم أعتقد أنني سأجد نفسي في هذا الموقف، حيث الإعاقة ليست كافية لممارسة الرياضة للمعاقين".

وقبل الوصول إلى هذا الحل الصعب، يأمل الرياضي الشاب في كسب القضية التي رفعها من أجل السماح له بالاستمرار مع المنتخب الإنجليزي، وقال "هناك أشياء يمكنني أن أحاول القيام بها قبل اتخاذ هذا القرار، ولكن يجب أن أبدأ في التفكير فيه الآن لأنه ليس قرارا يمكن اتخاذه بسهولة. لدي ١٠ سنوات أخرى من حياتي المهنية. ويجب أن أعيش بقية حياتي على هذا النحو، لذلك هذا قرار كبير".