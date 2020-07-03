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وفاة والد المصارع حبيب نور محمدوف بعد معاناة بسبب كورونا

عبد المناف يتوسط نجله حبيب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
عبد المناف يتوسط نجله حبيب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
3/7/2020

تلقى المصارع الروسي في الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف، خبرا صادما برحيل والده ومدربه اليوم الجمعة، بعد متاعب صحية منذ إصابته بفيروس كورونا قبل أسابيع.

ورحل عبد المناف والد حبيب نور محمدوف عن 57 عاما، بعد معاناة من مضاعفات صحية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب عبد المناف بنوبة قلبية تسببت في نقله إلى المستشفى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ودخل في غيبوبة مرتين، ووصفت حالته بعد ذلك بأنها "خطيرة ولكنها مستقرة".

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Father.

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ونقل موقع "روسيا اليوم" عن رمضان ربادانوف صديق عائلة نور محمدوف، قوله إن عبد المناف توفي اليوم بسبب سكتة دماغية، وأكد أن الراحل كان في حال خطيرة خلال الأيام الماضية.

وكان عبد المناف بطلا في رياضة الساميو، وهي من فنون الدفاع عن النفس التي راجت في حقبة الاتحاد السوفياتي سابقا، وأصبح بعد اعتزاله أحد أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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