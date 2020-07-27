قطر تسعى لاستضافة الألعاب الأولمبية

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية اليوم الاثنين أنها ترغب في استضافة الأولمبياد، في خطوة تؤكد رغبة قطر في الاستمرار في استضافة أهم الأحداث الرياضية في العالم.

وقالت اللجنة إنها ترغب في استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية (مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، وأكدت أنها قدمت طلبا للجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى مرحلة "الحوار المتواصل" بشأن استضافة الأولمبياد في المستقبل.

اللجنة الأولمبية القطرية تعلن عن رغبتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في المستقبل. @Paralympics @Olympiadarabic @Olympics pic.twitter.com/nb75jCnIjd — Team Qatar (@qatar_olympic) July 27, 2020

وتحرص قطر على استضافة المنافسات الرياضية الكبرى ونظمت بالفعل بطولة العالم لألعاب القوى خلال العام الماضي، وتستعد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد في بيان "لدينا رغبة في استغلال الرياضة لنشر السلام والتبادل الثقافي وهذه قاعدة مناقشاتنا مع اللجنة".

وأوضح في تغريدة عبر تويتر أن قطر أسست رغبتها في استضافة الأولمبياد على ٥ مرتكزات، هي "البنية التحتية الرياضية والنهضة الحضارية والتجربة القوية والمكانة المرموقة في مجتمع السلام العالمي والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً".

خمسة مرتكزات تأسست عليها رغبة #قطر في استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارلمبية اعتباراً من عام 2032 ..

البنية التحتية الرياضية والنهضة الحضارية والتجربة القوية والمكانة المرموقة في مجتمع السلام العالمي والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً .. — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 27, 2020

ولم يسبق أن أقيمت الألعاب الأولمبية في الشرق الأوسط، وتأجلت نسخة الأولمبياد التي كانت مقررة في طوكيو خلال هذا الصيف إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستضيف باريس أولمبياد 2024، في حين تنظم لوس أنجلوس نسخة 2028.