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قطر تسعى لاستضافة الألعاب الأولمبية

قطر تسعى لأن تكون أول دولة في الشرق الأوسط تنظم الأولمبياد (غيتي)
قطر تسعى لأن تكون أول دولة في الشرق الأوسط تنظم الأولمبياد (غيتي)
27/7/2020

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية اليوم الاثنين أنها ترغب في استضافة الأولمبياد، في خطوة تؤكد رغبة قطر في الاستمرار في استضافة أهم الأحداث الرياضية في العالم.

وقالت اللجنة إنها ترغب في استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية (مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، وأكدت أنها قدمت طلبا للجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى مرحلة "الحوار المتواصل" بشأن استضافة الأولمبياد في المستقبل.

وتحرص قطر على استضافة المنافسات الرياضية الكبرى ونظمت بالفعل بطولة العالم لألعاب القوى خلال العام الماضي، وتستعد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد في بيان "لدينا رغبة في استغلال الرياضة لنشر السلام والتبادل الثقافي وهذه قاعدة مناقشاتنا مع اللجنة".

وأوضح في تغريدة عبر تويتر أن قطر أسست رغبتها في استضافة الأولمبياد على ٥ مرتكزات، هي "البنية التحتية الرياضية والنهضة الحضارية والتجربة القوية والمكانة المرموقة في مجتمع السلام العالمي والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً".

ولم يسبق أن أقيمت الألعاب الأولمبية في الشرق الأوسط، وتأجلت نسخة الأولمبياد التي كانت مقررة في طوكيو خلال هذا الصيف إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستضيف باريس أولمبياد 2024، في حين تنظم لوس أنجلوس نسخة 2028.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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