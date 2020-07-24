رسميا.. تايسون يعود للملاكمة في نزال استعراضي أمام روي جونز

أعلن بطل العالم السابق في وزن الثقيل مايك تايسون، أن عودته المتوقعة لحلبات الملاكمة ستكون خلال نزال استعراضي أمام روي جونز جونيور بطل العالم في أربع فئات يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيكون النزال من ثماني جولات ويبث عبر منصة تريلر بجانب نقل الكواليس وجلسة التصوير قبل النزال وفقرات موسيقية.

وشوَّق تايسون (53 عاما) -الذي كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة- الجماهير بشأن عودته المحتملة للملاكمة في مايو/أيار بعد نشر مقاطع فيديو لتدريباته وقال في إحدى المرات "أنا عائد".

وقال قبل فترة قريبة إنه مهتم بالعودة للملاكمة لجمع الأموال لأغراض إنسانية.

وكان غريمه السابق إيفاندر هوليفيلد مرشحا لمواجهته بجانب أسطورة الرجبي النيوزيلندي سوني بيل ويليامز قبل اختيار روي جونز للنزال.

وكان آخر نزال لجونز (51 عاما)، الذي حمل سبعة أحزمة للملاكمة، في 2018.

وأصبح تايسون أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل على مر العصور عندما هزم تريفور بيربيك في 1986 وعمره 20 عاما، وفاز في 50 نزالا من إجمالي 58 كمحترف قبل الاعتزال في 2005 عقب خسارة أمام كيفن مكبرايد.