"وقل رب ارحمهما".. نور محمدوف ينعى والده بآيات قرآنية

أرسل المصارع الأيرلندي المعتزل كونور ماكغريغور تعازيه إلى خصمه اللدود المصارع الداغستاني حبيب نور محمدوف بوفاة والده عبد المناف في المسستشفى بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
نعى بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف والده الذي توفي مؤخرا متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك من خلال نشر آيات قرآنية عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.
ويأتي هذا النعي من نور محمدوف للمرة الأولى منذ وفاة والده ومدربه في نفس الوقت عبد المناف نورمحمدوف (57 عاما) في الثالث من الشهر الجاري.
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Quran 17:23-24. And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents, good treatment. Whether one or both of them reach old age [while] with you, say not to them [so much as], "uff," and do not repel them but speak to them a noble word. And lower to them the wing of humility out of mercy and say, "My Lord, have mercy upon them as they brought me up [when I was] small." – ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Сура «аль-Исра’» 23-24 аяты. Всевышний говорит: Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!». – не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха.
ونشر نور محمدوف الآيتين الـ23 والـ24 من سورة الإسراء باللغات العربية والإنجليزية والروسية، وأضاف "سأفتقدك يا أبي، لقد كنت أبا وصديقا وأخا ومدربا، لقد علمتني كل شيء تقريبا، أرجو أن تكون راضيا عني، لأن رضا الوالدين من رضا الله".
وتفاعل عدد ضخم من الجماهير مع المنشور الذي نال ملايين التفاعل خلال ساعات من نشره، كما حرص بعض نجوم الرياضة -ومنهم نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام- على التعليق وتعزية محمدوف.