"وقل رب ارحمهما".. نور محمدوف ينعى والده بآيات قرآنية

نعى بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف والده الذي توفي مؤخرا متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، وذلك من خلال نشر آيات قرآنية عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

ويأتي هذا النعي من نور محمدوف للمرة الأولى منذ وفاة والده ومدربه في نفس الوقت عبد المناف نورمحمدوف (57 عاما) في الثالث من الشهر الجاري.

ونشر نور محمدوف الآيتين الـ23 والـ24 من سورة الإسراء باللغات العربية والإنجليزية والروسية، وأضاف "سأفتقدك يا أبي، لقد كنت أبا وصديقا وأخا ومدربا، لقد علمتني كل شيء تقريبا، أرجو أن تكون راضيا عني، لأن رضا الوالدين من رضا الله".

وتفاعل عدد ضخم من الجماهير مع المنشور الذي نال ملايين التفاعل خلال ساعات من نشره، كما حرص بعض نجوم الرياضة -ومنهم نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام- على التعليق وتعزية محمدوف.