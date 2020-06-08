غاب تايسون ومحمد علي رابعا.. قائمة أعظم الملاكمين في التاريخ

تصدّر الملاكم الأميركي فلويد مايوذر قائمة أعظم الملاكمين في التاريخ، في حين أخفق مواطنه مايك تايسون بطل العالم السابق في الدخول إلى القائمة.

وتفوق مايوذر على عظماء هذه الرياضة، فخلال 21 عاما من مسيرته الاحترافية لم يخسر أي نزال.

وحلّ الملاكم الفلبيني ماني باكياو ثانيا، في وقت جاء فيه الملاكم الأرجنتيني كارلوس مانزون ثالثا متجاوزا الأسطورة محمد علي الذي اكتفى بالمركز الرابع.

ويملك مايوذر سجلا خرافيا، إذ خاض 50 نزالا دون أن يتلقى أي هزيمة، وظفر مرات عدة بلقب بطل العالم في خمسة أوزان مختلفة، وهو يعرف بخفته وسرعته ودقته والفوز بالنزالات بالضربات القاضية، ويعد من أثرى الرياضيين في العالم، كما أنه كان أعلى الرياضيين دخلا بين 2012 و2015، بحسب مجلة فوربس العالمية.

واعتمد ترتيب قائمة أعظم الملاكمين على سجل الملاكمين وعدد النزالات التي خسرها خلال مسيرته: