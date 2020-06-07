جنى 200 مليون دولار خلال مسيرته.. اعتزال مفاجئ للمصارع الإيرلندي ماكغريغور

بتغريدة على تويتر، أعلن المصارع الإيرلندي كونور ماكغريغور اعتزاله المفاجئ، من خوض نزالات الفنون القتالية المختلطة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، غرد ماكغريغور "31 عاما" على حسابه الرسمي "قررت اعتزال النزالات، شكرا لكم على الذكريات الرائعة، كانت مسيرة حافلة".

وأرفق التغريدة بصورة له مع والدته عندما فاز بأحد ألقابه ببطولة العالم في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وجنى ماكغريغور مئة مليون دولار من النزالات التي خاضها في مسيرته، إضافة إلى 110 ملايين هي ثروته الخاصة من مجالات خارج الحلبات.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها ماكغريغور اعتزاله ثم يعود مجددا لخوض النزالات.

ففي مارس/آذار 2019 اعتزل ثم عاد بعد أقل من 12 شهرا ليخوض نزالا في دورة "يو أف سي 246" في يناير/كانون الثاني 2020 ويهزم دونالد سيرون خلال 40 ثانية.

وفي 2016، فعل ماكغريغور الخطوة نفسها وبتغريدة على تويتر أيضا كتب فيها "قررت الاعتزال في شبابي" وجاءت التغريدة بعد شهر فقط من خسارته أمام نيت دياز.

ولكن خطوة الاعتزال هذه المرة جاءت صادمة، لأن عشاق هذه الرياضة كانوا ينتظرون نزالا من العيار الثقيل مع البرازيلي سيلفا أحد نجوم هذه الرياضة.

يذكر أن ماكغريغور -الذي يعد أحد أساطير هذه الرياضة- هو الوحيد الذي فاز بلقبين في وزنين مختلفين في وقت واحد.

ومنذ 2013، خاض ماكغريغور 26 نزالا في بطولات الفنون القتالية المختلطة "أم أم أي" فاز بـ22 بينها 19 بالضربة القاضية، وخسر أربعة نزالات فقط، بينها الأشهر أمام المصارع الداغستاني حبيب نور محمدوف.