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إيقاف العداءة البحرينية سلوى ناصر لمخالفتها قواعد المنشطات

العداءة البحرينية صاحبة ثالث أسرع توقيت في تاريخ سباقات 400 متر
العداءة البحرينية صاحبة ثالث أسرع توقيت في تاريخ سباقات 400 متررويترز
5/6/2020

أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض عقوبة الإيقاف المؤقت على العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر التي توّجت بسباق 400 متر ضمن بطولة العالم في الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر الاتحاد الدولي للعبة اليوم الجمعة أن العداءة لم تحترم واجباتها بشأن قوانين مكافحة المنشطات فيما يتعلق بالكشف عن مكان وجودها.

وخالفت العداءة شروطا وضعها الاتحاد أكثر من ثلاث مرات، في تحديد أماكن وجودها (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات) حيث يحق للاتحاد التواصل معها ضمن جدول زمني محدد بالساعة والمكان من أجل الخضوع لفحص مفاجئ عن المنشطات.

ووفقا لقواعد الاتحاد يشكل الغياب عن الاختبارات أو عدم تحديد مكان الرياضي ثلاث مرات خلال 12 شهرا انتهاكا لتحديد مكانه، ويمكن إيقاف الرياضي عامين أو ما لا يقل عن عام واحد وفقا لحجم الخطأ.

ودخلت العداءة البالغة 22 عاما التاريخ عندما سجلت ثالث أسرع توقيت في التاريخ بتسجيلها 48.14 ثانية في بطولة العالم في الدوحة، وراء كل من الألمانية الشرقية ماريتا كوخ 47.60 ثانية، والتشيكية يارميلا كراتوشفيلوفا 47.99 ثانية.

المصدر : وكالات

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