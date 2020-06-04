كيف قاد الأبطال السود الولايات المتحدة إلى قمة الرياضة العالمية؟

لعب الأبطال السود دورا رئيسيا في وضع الولايات المتحدة على قمة الهرم في بعض الألعاب الرياضة، وتصدر دورات الألعاب الأولمبية، وأصبح بعضهم أساطير، ليس على المستوى الأميركي فقط ولكن العالمي أيضا.

ويصعب حصر أسماء أبطال ونجوم الرياضة الذين حصدوا البطولات والميداليات الذهبية، ورفعوا العلم الأميركي على منصات البطولات العالمية والدورات الأولمبية التي لعب السود دورا رئيسيا في تتويج الولايات المتحدة بلقبها على مدار التاريخ الأولمبي.

وسنكتفي باستعراض مجموعة من النماذج الأبرز في بعض الرياضات ذات الشهرة العالمية، ويأتي على رأس القائمة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي الذي تربع على عرش الوزن الثقيل منذ عام 1964 وحتى 1980، ويصنف على أنه أعظم رياضي في التاريخ، ليس فقط بإنجازاته الرياضية بل أيضا بمواقفه الإنسانية كأحد أبرز المكافحين ضد العنصرية في العالم.

في ذكرى وفاته.. ماذا تعرف عن أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي؟ pic.twitter.com/icxA8oQtuP — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 3, 2020

ويعد فلويد مايويذر أسطورة أخرى في الملاكمة، حيث لم يهزم طوال 50 نزالا حتى اعتزاله، وتوّج بلقب بطولة العالم سبع مرات في خمسة أوزان مختلفة، كما صنفته بعض الاستفتاءات كأعظم ملاكم في التاريخ.

Devin Haney admire Floyd mayweather ridiculous belt collection after he took a trip on mayweather's private jet. 🎥 @Realdevinhaney #boxing #FloydMayweather #devinhaney pic.twitter.com/ig4ArQR7Bf — Fighting Gist (@FightingGist) May 28, 2020

وصنع النجوم السود أسطورة كرة السلة الأميركية، بداية من الأسطورة كريم عبد الجبار. ولن ينسى العالم نجوم فريق الأحلام الأميركي وجميعهم من أساطير اللعبة، ومنهم مايكل جوردان الذي يعد أعظم لاعب كرة سلة على الإطلاق، وماجيك جونسون، كما حمل الراية منهما أساطير أخرى منهم الراحل كوبي براينت والأسطورة المعاصر ليبرون جيمس.

LeBron in crunch-time 👑@KingJames goes to his signature fadeaway with the game on the line 😤 pic.twitter.com/RDkR2hcZ7N — NBA (@NBA) May 30, 2020

ويعتبر تايغر وودز من أبرز نجوم الغولف في العالم، كما أن تفوقه الرياضي جعله يحصد ثروة هائلة جعلته مع مواطنيه مايكل جوردان ومايويذر يملكون ثروة تفوق المليار دولار، ليكونوا وحيدين في نادي المليار بين نجوم الرياضة.

أما ألعاب القوى الأميركية فحدث ولا حرج عن أبطالها السود، وأبرزهم كارل لويس الذي يصنف ضمن أعظم الرياضيين في العالم، حيث توج بتسع ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات 100 و200 و4×400 متر تتابع، إضافة إلى الوثب الطويل، كما فاز بلقب بطولة العالم تسع مرات.

ولا ننسى التنس التي هيمنت فيها الشقيقتان سيرينا وفينوس وليامز على البطولات الكبرى على مدار العقد الأخير، وتسلمت الراية حاليا البطلة الصاعدة كوكو جوف التي فازت العام الماضي ببطولة للمحترفات وعمرها 15 عاما فقط، وتعد لتكون أسطورة في التنس.

وحتى نعرف أهمية دور هؤلاء الأبطال في الرياضة الأميركية، لنا أن نتخيل ترتيب الولايات المتحدة من دونهم وغيرهم من الأبطال السود في الدورات الأولمبية وبطولات العالم.