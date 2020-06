كيف قاد الأبطال السود الولايات المتحدة إلى قمة الرياضة العالمية؟

لعب الأبطال السود دورا رئيسيا في وضع الولايات المتحدة على قمة الهرم في بعض الألعاب الرياضة، وتصدر دورات الألعاب الأولمبية، وأصبح بعضهم أساطير، ليس على المستوى الأميركي فقط ولكن العالمي أيضا.

ويصعب حصر أسماء أبطال ونجوم الرياضة الذين حصدوا البطولات والميداليات الذهبية، ورفعوا العلم الأميركي على منصات البطولات العالمية والدورات الأولمبية التي لعب السود دورا رئيسيا في تتويج الولايات المتحدة بلقبها على مدار التاريخ الأولمبي.

وسنكتفي باستعراض مجموعة من النماذج الأبرز في بعض الرياضات ذات الشهرة العالمية، ويأتي على رأس القائمة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي الذي تربع على عرش الوزن الثقيل منذ عام 1964 وحتى 1980، ويصنف على أنه أعظم رياضي في التاريخ، ليس فقط بإنجازاته الرياضية بل أيضا بمواقفه الإنسانية كأحد أبرز المكافحين ضد العنصرية في العالم.

ويعد فلويد مايويذر أسطورة أخرى في الملاكمة، حيث لم يهزم طوال 50 نزالا حتى اعتزاله، وتوّج بلقب بطولة العالم سبع مرات في خمسة أوزان مختلفة، كما صنفته بعض الاستفتاءات كأعظم ملاكم في التاريخ.

Devin Haney admire Floyd mayweather ridiculous belt collection after he took a trip on mayweather's private jet.

وصنع النجوم السود أسطورة كرة السلة الأميركية، بداية من الأسطورة كريم عبد الجبار. ولن ينسى العالم نجوم فريق الأحلام الأميركي وجميعهم من أساطير اللعبة، ومنهم مايكل جوردان الذي يعد أعظم لاعب كرة سلة على الإطلاق، وماجيك جونسون، كما حمل الراية منهما أساطير أخرى منهم الراحل كوبي براينت والأسطورة المعاصر ليبرون جيمس.

LeBron in crunch-time 👑@KingJames goes to his signature fadeaway with the game on the line 😤 pic.twitter.com/RDkR2hcZ7N

— NBA (@NBA) May 30, 2020