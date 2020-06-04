بطولة "مختلفة تماما".. اليابان تبحث عن مخارج للأولمبياد لتفادي إلغائها

قالت صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم الخميس إن اليابان ستفكر في عدة خيارات مثل عدد أقل من الجماهير واختبارات إجبارية لفيروس كورونا، من أجل إقامة أولمبياد "بسيطة" في العام المقبل وتفادي إلغاء البطولة.

وكان رئيس لجنة التفتيش باللجنة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو، جون كوتس، قال إن عدم وجود علاج لفيروس كورونا يهدد الألعاب وإن المنظمين عليهم التخطيط لبطولة "مختلفة تماما" لو لم تظهر أدلة على انتهاء وباء كورونا.

وقالت يوميوري -نقلا عن مصادر في الحكومة واللجنة المنظمة- إن إجراء اختبارات إجبارية لجميع الجماهير إضافة إلى الرياضيين والمدربين والمسؤولين وفرض القيود على تحركات الرياضيين داخل القرية الأولمبية وخارجها من بين الخيارات التي ستناقشها اليابان مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي مارس/آذار الماضي، اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قرارا غير مسبوق بتأجيل الأولمبياد- التي كان من المفترض أن تنطلق الشهر المقبل- لمدة عام بسبب تفشي الفيروس، مستبعدا تأجيل البطولة لما بعد 2021.

وتعقد اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو مؤتمرها الصحفي المعتاد في وقت لاحق من اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تشكل تسريبات الصحيفة اليابانية موضوع نقاش خلال المؤتمر الصحفي.

وتسبب الفيروس في إصابة أكثر من 6.4 ملايين شخص حول العالم وأودى بحياة نحو 380 ألفا.

وتفادت اليابان ما حدث في دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل، إذ بلغ عدد الإصابات نحو 17 ألفا مع وفاة تسعمئة شخص حتى الآن.