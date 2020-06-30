شاهد.. نجل نسيم حميد يستعد لخوض مسيرة احترافية في الملاكمة

ظهر الملاكم البريطاني الشهير نسيم حميد إلى جانب نجله آدم الذي يستعد لدخول عالم الملاكمة الاحترافية والسير على نهج والده المنحدر من أصل يمني والذي تربع طويلا على عرش الملاكمة.

ويراهن نسيم على قدرات نجله البالغ من العمر 20 عاما للمنافسة في الملاكمة الاحترافية، وأكد في تصريحات سابقة أن آدم سيتوّج ببطولات في الملاكمة، وسيكون خير خلف له في هذه المنافسة.

وبسط حميد (46 عاما) سيطرته على بطولات الملاكمة في وزن الريشة خلال تسعينيات القرن الماضي، وحقق الانتصار في 35 نزالا متتاليا قبل أن يخسر أمام المكسيكي ماركو باريرا.

وحقق حميد فوزا بعد تلك الهزيمة، لكنه فضل الاعتزال في عام 2001، ووضع حدا لمشواره المميز.

واشتهر حميد بدخوله المسرحي إلى حلبات الملاكمة وبسرعته وقوته أثناء النزال، وعانى من متاعب قضائية بعد اعتزاله، وقضى عدة أسابيع في السجن خلال عام 2006 لقيادته سيارة بتهور مما تسبب في اصطدامه بسيارة أخرى وإصابة سائقها بجروح بالغة.