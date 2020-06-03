"طلبت من الله الثروة فأعطاني الإسلام".. محمد علي أسطورة حارب العنصرية ودافع عن السود

تحل اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الرابعة لوفاة أسطورة الملاكمة الأميركي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد علي كلاي، الذي كرس حياته لمكافحة العنصرية والتمييز.

وتأتي ذكرى وفاة محمد علي في ظل المظاهرات المناهضة للعنصرية التي انطلقت إثر مقتل جورج فلويد، ذي البشرة السوداء، على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة.

4 أعوام على رحيل مكافح العنصرية..

تحل اليوم الذكرى الرابعة على رحيل أسطورة الملاكمة «محمد علي كلاي»، الذي كرس حياته لمكافحة العنصرية والتمييز، في ظل احتجاجات غاضبة تجوب الولايات المتحدة الأميركية pic.twitter.com/BSvlRxTn3M — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 3, 2020

توفي محمد علي يوم 3 يونيو/حزيران 2016 عن عمر ناهز 74 عاما، بعد معاناته من مشاكل صحية في القنوات التنفسية.

في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، رحل اعظم ملاكم في التاريخ “محمد علي كلاي” 🙏. pic.twitter.com/gQMmGGYe5L — STN (@STNArabic) June 3, 2020

وكان الملاكم والمدافع عن حقوق الإنسان محمد علي، الذي عرف في عالم الرياضة بأعظم ملاكم، قد كرّس حياته لمكافحة العنصرية والتمييز.

ورغم إصابته بمرض الشلل الرعاش (باركنسون)، فإنه استمر في مكافحة العنصرية حتى وفاته، فحاز على تقدير ليس السود فقط، وإنما جميع المواطنين الأميركيين.

لا أثق بأي شخص لطيف معي ووقح مع النادل، لأنهم كانوا سيعاملونني نفس المعاملة لوكنت مكانه. – محمد علي كلاي pic.twitter.com/d0da6Ydoxf — اقتباسات كفار (@InfidelsQuotes) December 15, 2019

وسجل الملاكم الأسطوري موقفا لم ينسه التاريخ حين رفض المشاركة في الحرب الفيتنامية، فترك بصمته على تلك المرحلة بقوله إن الفيتناميين لم يسيئوا له حتى يقاتلهم.

طلبتُ من اللهِ أن أكون غنياً

فأعطاني الإسلام 💙 – محمد علي كلاي pic.twitter.com/rkmS7Ejf0I — الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) February 12, 2020

ومن أقواله التي ألهمت الملايين "طلبت من الله الثروة فأعطاني الإسلام. لا يهم ما إذا كنت مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، عندما تؤمن بالله ينبغي أن تعتقد أن جميع الناس جزء من عائلة".

حدث في مثل هذا اليوم

3 يونيو 2016

وفاة الاسطورة محمد علي كلاي (رحمه الله) 💔 pic.twitter.com/iCd0x3tPz1 — 𓆩 احمد 𓆪 (@5q1z_) June 3, 2020

وكان لكلاي دور في الحياة السياسية الأميركية بتقديمه الدعم للسّود والمسلمين، وفي 1964 اعتنق الإسلام وغيّر اسمه من كاسيوس إلى محمد علي عقب فوزه على سوني ليستون في نهائي بطولة العالم للوزن الثقيل.

وفضلا عن كونه أول ملاكم يحصل على شرف التتويج بلقب بطولة العالم للملاكمة 3 مرات متتالية على مدى 19عامًا في سنوات 1964 و1974 و1978، فإن محمد علي يعدّ رمزا عالميا للثقافة، وناشطا بارزا عُرِف بدفاعه عن القضايا النبيلة في مختلف أنحاء العالم.