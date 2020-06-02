مايويذر يتحمل تكاليف جنازة جورج فلويد

سيتحمّل بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر تكاليف جنازة جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى اختناقا الأسبوع الماضي عندما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حتى الموت.

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي لشركة "مايويذر بروموشنز"، ليونارد أليربي، الاثنين لشبكة "أي إس بي إن".

ووُجهت إلى الشرطي ديريك شوفين تهمة القتل غير العمد، بعدما ألقى مع زملائه القبض على فلويد "46 عاما" في مينيابوليس وضغط بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق، من دون أن يكترث لمناجاته -وهو مكبّل ومثبت أرضا- بأنه لا يستطيع التنفس.

وأكد أليربي أن عائلة فلويد قبلت عرض أسطورة الملاكمة لدفع تكاليف الجنازة، قائلا إن مايويذر "قام بأمور مماثلة في السنوات العشرين الأخيرة"، معتبرا أن بطل العالم السابق في خمس فئات والمعتزل في 2017 مع رصيد مثالي بخمسين نزال دون أي هزيمة، لم يكن يرغب بالحديث عن هذا الأمر.

وأعلنت عائلة فلويد الاثنين أنه سيوارى الثرى الثلاثاء 9 يونيو/حزيران الجاري في هيوستن.