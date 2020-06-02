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رحيل مفاجئ لمصارع "مباريات الموت"

المصارع داني هافوك اشتهر بمشاركاته في مباريات مثيرة للجدل حتى بين عشاق المصارعة
المصارع داني هافوك اشتهر بمشاركاته في مباريات مثيرة للجدل حتى بين عشاق المصارعةمواقع التواصل الإجتماعي
2/6/2020

مأساة جديدة تطل على عالم المصارعة الحرة، فقد غرق المصارع الأميركي شاد غاسبارد (39 عاما) في 17 مايو/أيار الماضي، وفي 23 من الشهر نفسه توفيت المصارعة اليابانية الشابة هانا كيمورا (22 عاما)، التي تشير قرائن إلى إقدامها على الانتحار.

ولم يشأ ذلك الشهر أن يمضي لحال سبيله حتى صُدم عالم المصارعة الحرة من جديد بوفاة المصارع الأميركي داني هافوك (34 عاما) في 31 مايو/أيار الماضي، بسبب لم يعلن عنه بعد.

لكن المعلن هو أن هافوك فقد زوجته بريانة (27 عاما) في 11 أبريل/ نيسان هذا العام، "لفشل في القلب لا يمكن توضيحه"، حسب ما نقله موقع "شبورت 1" الألماني.

بدأ داني هافوك مشواره في عالم المصارعة عام 2005، واشتهر بمشاركته في ما تعرف "بمباريات الموت"، التي تثير الجدل، حتى بين عشاق المصارعة، لما تتضمنه من مشاهد عنف مبالغ فيه، غير أن لها جمهورها أيضا خارج المسابقات الرئيسية.

وفي سلسلة من التغريدات الطويلة على موقع تويتر، نعى المصارع دريو غولاك صديقه داني هافوك، ووصفه "بإنسان جيد ومؤد بشغف سار على نهج مثله الأعلى الياباني جون كازاي والياباني الآخر هايابوسا".

يذكر أن هايابوسا، واسمه الحقيقي آيجي إيزاكي، تعرض لحادث في حلبة المصارعة جعله لا يستطيع الوقوف على قدميه، ويعتمد على الكرسي المتحرك، ويتوفى عام 2016.

المصدر : دويتشه فيلله + مواقع إلكترونية

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