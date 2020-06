رحيل مفاجئ لمصارع "مباريات الموت"

مأساة جديدة تطل على عالم المصارعة الحرة، فقد غرق المصارع الأميركي شاد غاسبارد (39 عاما) في 17 مايو/أيار الماضي، وفي 23 من الشهر نفسه توفيت المصارعة اليابانية الشابة هانا كيمورا (22 عاما)، التي تشير قرائن إلى إقدامها على الانتحار.

ولم يشأ ذلك الشهر أن يمضي لحال سبيله حتى صُدم عالم المصارعة الحرة من جديد بوفاة المصارع الأميركي داني هافوك (34 عاما) في 31 مايو/أيار الماضي، بسبب لم يعلن عنه بعد.

He was also an elite performer that entertained a generation of fans & inspired a generation of aspiring performers. pic.twitter.com/L7By79UEKN

Danny was an incredibly talented, intelligent, caring & genuine person.

With a broken heart, the GCW family mourns the loss of Grant Berkland aka Danny Havoc.

لكن المعلن هو أن هافوك فقد زوجته بريانة (27 عاما) في 11 أبريل/ نيسان هذا العام، "لفشل في القلب لا يمكن توضيحه"، حسب ما نقله موقع "شبورت 1" الألماني.

بدأ داني هافوك مشواره في عالم المصارعة عام 2005، واشتهر بمشاركته في ما تعرف "بمباريات الموت"، التي تثير الجدل، حتى بين عشاق المصارعة، لما تتضمنه من مشاهد عنف مبالغ فيه، غير أن لها جمهورها أيضا خارج المسابقات الرئيسية.

Absolutely heartbroken.

I wouldn’t be who I am today without Danny Havoc.

Absolute genius who never got the credit he deserved.

Im beyond privileged to been able to travel the world with him.

Reach out to your loved one. Life is so short.

Love you Grant.

RIP pic.twitter.com/wXg6zYLbnV

— The DRAW (@TheSamiCallihan) June 1, 2020